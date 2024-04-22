Бизнес и счастье. О чем на Альфа Конфе в Барнауле рассказал Авербух и другие эксперты

Мероприятие Альфа-Банка собрало известных спикеров и более 1,6 тысячи участников

22 апреля 2024, 08:15, Александра Черданцева erid: LjN8KadFW

Илья Авербух на Альфа Конфе в Барнауле / Фото: Кирилл Гужвинский

Вчера успешным предпринимателем был тот, который зарабатывал много денег. Сегодня это тот, кто не просто зарабатывает, но делает любимое дело и получает удовольствие от процесса. Как обрести это счастье, выйти за рамки привычных шаблонов, научить свое тело быть уверенным и понять, что вам нужно на самом деле, – конечно, познать все это за один день невозможно. Но возможно запустить процесс перезагрузки и зарядить вдохновением. Именно это сделали крутые эксперты – бывший фигурист, психолог, консультирующий богатых и успешных людей, бизнесмен, который построил многомилионный бизнес, потом все потерял и построил заново, и другие – на масштабной Альфа Конфе в Барнауле 18 апреля.

Пространство для новых идей

Альфа Конфа прошла в столице Алтайского края впервые и сразу с таким размахом – участие в ней приняли более 1,6 тысячи человек.

Организатор мероприятия – Альфа-Банк. Но на Конфе не было ничего о предложениях банка, ставках и кредитах. Главная задача – развитие предпринимательского сообщества.

"Мы проводим все это не только для действующих и потенциальных клиентов, но вообще для всех. Участие бесплатное, для входа было достаточно пройти регистрацию. Конфа направлена на развитие идей в частности и всего бизнеса в целом, поддержку сообщества предпринимателей Алтайского края. Мы хотели создать пространство, где рождаются новые идеи. Уверена, что у нас это получилось", – прокомментировала региональный управляющий Альфа-Банка в Алтайском крае и Республике Алтай Ирина Бубенко.

Ирина Бубенко на Альфа Конфе в Барнауле 18.04.2024 / Фото: Кирилл Гужвинский

У Конфы особая концепция – упор на мышление. И формирование сообщества людей, которые могут не только создавать, но и созидать, менять мир.

"Это новое направление, которое развивается на рынке. Как, меняя свои мысли и восприятие, выйти на новый уровень, как раскрыть свой потенциал. Здесь мы все почерпнули новые идеи и вдохновение для новых свершений. В перспективе это даст отличный бизнес-эффект", – добавила директор малого и микробизнеса Альфа-Банка в Алтайском крае и Республике Алтай Лариса Чернышева.

Альфа Конфа в Барнауле 18.04.2024 / Фото: Кирилл Гужвинский

Забудьте все, к чему привыкли

Все спикеры Альфа Конфы – известные, успешные и крутые спикеры. И все они говорили разное, но об одном. Бизнес – это не просто зарабатывание денег ради денег, работа в бизнесе – это не только про зарплату и карьеру. Бизнес может и должен быть любимым делом, которое приносит удовольствие и удовлетворение. Воплощать смелые идеи, отходить от стандартных решений, делать все не так – вот, что нужно сегодня, чтобы достигнуть успеха завтра.

Владелец digital‑агентства Nectarin (диджитал-агентство "Некратин") и платформы для привлечения инвестиций в бизнес Boomstarter ("Бумстартер") Евгений Гаврилин привел на Конфе не список правил успешного бизнеса из учебника, а свою историю и извлеченный из нее опыт. Он прошел путь от успешного бизнесмена до разоренного морально и материально бизнесмена. Переживал, но пережил. Построил новый бизнес.

"Пришла пора менять парадигму мышления, программу, в которой каждый из нас вырос. Сейчас такое время, когда прогнозировать и планировать можно только на ближайшую перспективу. А ведь предприниматель отвечает не только за себя, но и всех своих сотрудников. И при всем этом давлении нужно продолжать верить в себя, заботиться о ментальном здоровье. Вот как это делать, как сохранять свое ресурсное состояние, быть в форме, я и рассказывал. Если коротко, то главное – заниматься любимым делом", – рассказал Гаврилин.

Евгений Гаврилин на Альфа Конфе в Барнауле 18.04.2024 / Фото: Кирилл Гужвинский

Он дал важный совет: рассчитывать нужно только на себя, изменить парадигму мышления можно только самостоятельно. Да, коучи, психологи и другие специалисты подскажут, но никто не сделает за вас работу над собой.

О работе над собой говорила и кандидат экономических наук, психолог, эксперт в области развития человеческого капитала, бизнесмен Наталья Долина. Процесс перенастройки и смены парадигмы она описала как "делать капитальный ремонт, не выезжая из квартиры". Участникам Альфа Конфы она дала много "зацепок": как понять, где вы черпаете энергию и где ее теряете, что на самом деле вам дают бизнес, работа и семья, что они могут и должны давать, как по-настоящему полюбить себя и многое другое.

Наталья Долина на Альфа Конфе в Барнауле 18.04.2024 / Фото: Кирилл Гужвинский

Язык тела – язык дела

Если Евгений Гаврилин и Наталья Долина говорили о душевном и духовном, то Михаил Дементьев – о физическом. Эксперт по невербальной коммуникации и языку тела, профайлер, автор проекта "Кинетический интеллект" и рассказывал, и показывал, как наше тело, жесты и мимика помогают или мешают быть успешным, производить хорошее впечатление, продавать и убеждать. Причем показывал и на себе, и на гостях: для нескольких участников Конфы Дементьев провел разбор полетов, а точнее, подходов и мастер-класс прямо на сцене.

"Мое выступление о том, как быть разным, живым, настоящим. Как выглядит неискренность, напряженность, как это может мешать или помогать в переговорах, бизнесе, карьере и личной жизни. И я показываю, как изменив что-то в своем поведении можно изменить впечатление, которое вы производите. Это очень сильно влияет на восприятие вас другими, и то, куда они вас отнесут: к интересным людям или тем, к кому нет доверия. А ведь доверие – решающий фактор, особенно для тех, кто продает свои услуги", – рассказал Дементьев.

Михаил Дементьев на Альфа Конфе в Барнауле 18.04.2024 / Фото: Кирилл Гужвинский

Самым звездным спикером стал в прошлом фигурист, а сегодня предприниматель, режиссер театрализованных шоу, продюсер собственного ледового шоу, хореограф в фигурном катании Илья Авербух.

Его главный совет: ты делаешь все не так, продолжай. Он признался, что и сам многое делал не так. И в спорте (кстати, быть фигуристом он никогда не хотел, мама заставила), и в бизнесе (было немало коммерчески неуспешных проектов).

"Когда я закончил карьеру фигуриста, пришлось начинать новое дело с нуля. И я, как любой бизнесмен, допускал ошибки, делал что-то не так. Тут, главное, не давать задний ход, а продолжать работать. И не надеяться на быстрый результат. Времена шальных результатов прошли. Бизнес – это долгая, эволюционная история", – отметил Авербух.

Казалось бы, известный человек, все двери открыты. Но нет, это так не работает, признался Илья:

"Нельзя построить личный бренд и все время ехать на нем. Надо постоянно его подпитывать, саморазвиваться, быть впереди времени".

Бизнес – это про эмоции

Эмоций на Альфа Конфе было много. Спикеры не просто "поучали", они делились личным опытом, рассказывали о своих неудачах и переживаниях, а еще устраивали интерактивы с залом.

И зал остался доволен.

"Это мероприятие Альфа-Банка – отличный вариант перезагрузиться. Даже тем, кто вроде бы все это уже знает, кто через этот опыт прошел, полезно вырваться из привычной среды, пообщаться с коллегами, освежить свое видение ценностей. Спикеры напомнили, как важно саморазвитие", – рассказал участник конференции, бизнесмен и финансист Артем Поломошнов.

Генеральный директор АО "Сосновый бор", депутат Барнаульской гордумы Николай Ушаков признался, что на Конфу пришел с некоторыми сомнениями, но они развеялись через пять минут после начала предприятия.

"Масштабно, интересные спикеры, темы и живое общение – то, чего не хватает предпринимательскому сообществу. И очень верно тут сказано: бизнес – это не только про деньги, это эмоции. Это жизнь, это здесь и сегодня", – подчеркнул Ушаков.

Альфа Конфа в Барнауле 18.04.2024 / Фото: Кирилл Гужвинский

Директор компании "Центр инновационной безопасности" Павел Плетнев назвал спикеров не просто интересными, но и понятными и близкими по духу.

"Хотелось бы побольше таких конференций. И теперь уже точно поеду, когда Альфа-Банк будет проводить Конфу в других городах", – сказал Павел.

Руководитель консалтингово-аутсорсинговой компании "ФоксисГрупп" и еще трех организаций Евгения Вахрушева отметила масштабность. Она и сама часто проводит конференции, но на таком крупном мероприятии была впервые. Чем она активно пользовалась – знакомилась с другими предпринимателями, рассказывала о себе.

Барнаул стал 18-м городов Альфа Конфы, всего же масштабное мероприятие проводят почти в 50 городах России.

АО "Альфа-Банк", ИНН 7728168971, Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г.

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