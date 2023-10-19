Бизнес-карта: в Россельхозбанке рассказали, как легко управлять финансами

Особенно она интересна представителям малого и среднего предпринимательства

19 октября 2023, 16:00, ИА Амител erid: LjN8KGPc1

Бизнес-карта / Фото: пресс-служба РСХБ

Более 90% клиентов – юридических лиц Россельхозбанка в Алтайском крае и Республике Алтай для управления своими финансами оформили Бизнес-карту. Наиболее востребована она у представителей среднего, малого и микробизнеса, так как гарантирует удобный способ оплаты без комиссии в любое время от надежного российского банка и проверенной отечественной платежной системы "Мир".

Такой интерес вполне объясним, ведь владелец карты получает круглосуточный доступ к своим средствам, моментальное поступление наличных на счет, снятие до 300 тыс. рублей в день в любых банкоматных сетях. А еще – скидки от партнеров РСХБ, например, возможность экономить на оплате топлива, бронировании и оплате билетов, гостиниц, трансферов в командировках, счета ЖКХ. Карту можно привязать к сервисам такси или мобильных операторов, оперативно узнавать, сколько средств и на какие нужды было потрачено.

Отдельного внимания заслуживает бизнес-карта для фермера. Кроме уже перечисленных преимуществ, с помощью нее можно получать скидки у партнеров платформы "Свое Фермерство" до 70%, например, до 5% на покупку сельхозтехники, до 20% – на покупку семян, удобрений и средств защиты растений.

"Бизнес-карта РСХБ для предпринимателей АПК стала одним из первых специализированных продуктов на российском рынке. Плата за обслуживание карты в первый год не взимается, а ее лимит, как правило, позволяет выполнять ежедневные бизнес-задачи быстро, безопасно и эффективно. Только с начала года вместе с открытием счета Бизнес-карту оформили более 600 клиентов-юрлиц. Всего же ими активно пользуется свыше 3000 предпринимателей двух алтайских регионов, и РСХБ продолжает развивать возможности этого продукта", – прокомментировал директор Алтайского филиала РСХБ Николай Бойко.

Бизнес-карта – это дебетовая карта, привязанная к расчетному счету юридического лица, ИП, с помощью которой представитель компании может расплачиваться на торгово-сервисных предприятиях по терминалу и в интернете или снимать/вносить наличные. Основная цель такой карты – оплата расходов на ведение бизнеса.

Среди ключевых преимуществ Бизнес-карты от РСХБ:

снятие наличных в любых банкоматах до 300 тыс. рублей в сутки;

мгновенное внесение наличных на счет;

функция мониторинга расходов и установки лимита по карте;

бесплатный выпуск неограниченного количества карт клиенту;

перевод с Бизнес-карты на карты физических лиц.

Подробнее узнать об оформлении карты фермера, тарифах обслуживания и других продуктах для бизнеса в РСХБ можно по телефону горячей линии 8 800-100-0-100, на официальном сайте www.rshb.ru и в ближайшем офисе. Оформить "Бизнес-карту Фермера" можно и на портале "Свое Фермерство".

АО "Россельхозбанк"

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