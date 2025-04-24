Бизнес-клуб MFS приглашает предпринимателей Барнаула на день открытых дверей

Мероприятие пройдет 28 апреля

24 апреля 2025, 10:10, ИА Амител erid: 2W5zFJG6g6C

Бизнес-клуб MFS / Фото: Владимир Игнатов

В понедельник, 28 апреля, бизнес-клуб MFS* проведет день открытых дверей – формат, который позволяет предпринимателям и специалистам познакомиться с клубом, его участниками и внутренней атмосферой, а также подать заявку на вступление.

MFS – это уже известное в городе сообщество предпринимателей, экспертов и руководителей, которые развивают бизнес, обмениваются опытом, находят партнеров и растут через сильное окружение.

Клуб объединяет уже более 120 резидентов из Барнаула и Алтайского края, а его миссия – создание среды, где проще и быстрее решаются деловые задачи. К концу 2025 года в клубе будет минимум 200 постоянных резидентов.

Бизнес-клуб MFS / Фото: Анастасия Шипилова

На дне открытых дверей участники смогут:

узнать, как устроена внутренняя жизнь клуба;

пообщаться с действующими резидентами;

принять участие в интерактивных мероприятиях;

послушать выступления резидентов и гостей;

задать вопросы модераторам и менеджерам клуба.

"Предприниматели приходят в клуб за поддержкой, связями и конкретной пользой для бизнеса. Это возможность почувствовать, каково это – быть в среде, где все говорят на одном языке", – комментируют организаторы Алексей Курелёнок (известный в городе как основатель сообщества Barnaul22*) и Максим Якименко.

Алексей Куреленок и Максим Якименко / Фото: Владимир Игнатов

Формат открытый – для входа достаточно зарегистрироваться по ссылке. Гостей ждет неформальное общение, короткие включения от резидентов, легкий фуршет и возможность остаться в этом сообществе надолго.

Дата и время: 28 апреля, с 17:00 до 19:00

Место: резиденция бизнес-клуба MFS, пр. Социалистический, 117а (4 этаж)Регистрация обязательна, участие бесплатное. Чтобы попасть на мероприятие, заполните анкету на сайте MFS.



Бизнес-клуб MFS приглашает предпринимателей, специалистов, экспертов и всех, кто хочет развиваться в сильной профессиональной среде.

*MFS ("ЭмФэЭс"); Barnaul ("Барнаул")

ИП Курелёнок А. В., ИНН 040601657660

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