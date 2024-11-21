Бизнес-клуб MFS провел масштабный форум для развития предпринимательства

Более тысячи участников собрались, чтобы обменяться опытом и найти партнеров

21 ноября 2024, 11:30, ИА Амител erid: LjN8KXuWe

Панельная дискуссия форума / Фото: Юлия Яковлева для MFS

14 ноября в ДК "Мотор" в Барнауле состоялся масштабный бизнес-форум MFS "Эффективные инструменты для развития бизнеса", став одним из самых значимых деловых событий года для предпринимателей региона. Более тысячи участников, среди которых сотни известных предпринимателей Сибири, собрались, чтобы получить ценные знания, обменяться опытом и найти новых партнеров.

Организатором выступил бизнес-клуб MFS (Man from Siberia*), основанный Максимом Якименко и Алексеем Куреленком. Главная миссия клуба – объединение предпринимателей для совместного развития и поиска современных подходов для ведения бизнеса. Поэтому подобные встречи там проводят регулярно.

Программа была насыщенной. Восемь спикеров федерального и регионального уровня поделились практическим опытом по актуальным для современного бизнеса темам:

Владислав Бермуда – один из ведущих экспертов по кросс-маркетингу в России, предприниматель, маркетолог и писатель рассказал о современных тенденциях в маркетинге;

– один из ведущих экспертов по кросс-маркетингу в России, предприниматель, маркетолог и писатель рассказал о современных тенденциях в маркетинге; Максим Фатеев – управляющий ГК EcoMax* – о тонкостях партнерства с Китаем;

– управляющий ГК EcoMax* – о тонкостях партнерства с Китаем; Дмитрий Иванов – основатель сети ресторанов быстрого питания "Грильница" в Барнауле и Новосибирске поделился опытом продаж франшиз и создания личного бренда;

– основатель сети ресторанов быстрого питания "Грильница" в Барнауле и Новосибирске поделился опытом продаж франшиз и создания личного бренда; Борис Князев – основатель консалтинговой компании Knyazev Consulting* и предприниматель-практик из Барнаула раскрыл секреты эффективного управления персоналом;

– основатель консалтинговой компании Knyazev Consulting* и предприниматель-практик из Барнаула раскрыл секреты эффективного управления персоналом; Олеся Свистунова – эксперт из Москвы дала методики по повышению прибыльности бизнеса за счет построения эффективных команд и HR*-процессов;

– эксперт из Москвы дала методики по повышению прибыльности бизнеса за счет построения эффективных команд и HR*-процессов; Алексей Мартынычев – владелец крупной инженерной компании в Сочи рассказал о своем опыте ведения бизнеса в сфере строительства;

– владелец крупной инженерной компании в Сочи рассказал о своем опыте ведения бизнеса в сфере строительства; Екатерина Бороздина – основатель бренда косметики Tai Yan* и премиальных кожаных сумок PRFCT* из Новосибирска поделилась опытом в создании и продвижении собственных брендов через маркетлейсы.

Хедлайнером стал известный московский маркетолог Роман Тарасенко, работающий со звездами и крупными брендами. В его портфолио – Ксения Собчак, Андрей Малахов, "Битрикс24", Philips*, eBay*, "Сады Придонья" и др.

Форум MFS "Эффективные инструменты для развития бизнеса" / Фото: Юлия Яковлева и Владимир Игнатов для MFS

Форум MFS стал важной площадкой для обмена опытом и обсуждения современных бизнес-трендов. Участники высоко оценили уровень организации и разнообразие представленных тем. Они уверены, что подобные инициативы будут способствовать развитию деловой среды региона.

Мероприятие прошло при поддержке статусных партнеров: "Авиафлот", GSM22*, Сбер, "2ГИС", "Бочкари", "Прокс", "Катунь24", "Барнаул22", "Ривер", "ГравитиФит", Digitup agency*, "Барбершоп "Франклин" и гриль-бар "Грильница", "Кухня 6.9", Dimmy Yammy*, "Любовь и Суши", "Изикофе". Генеральный партнер – ГК "Экомакс". Генеральный информационный партнер – Медиагруппа FM*-Продакшн.

*Man from Siberia ("Ман Фром Сайбериа"); EcoMax ("ЭкоМакс"); Knyazev Consulting ("Князев Консалдинг"); HR ("ЭйчАр"); Tai Yan ("Тай Ян"); PRFCT ("ПиАрЭфСиТи"); Philips ("Филипс"); eBay ("еБэй"); GSM22 ("ДжиЭсЭм22"); Digitup agency ("Диджитап эйдженси"); FM​ (ЭфЭм"); Dimmy Yammy​ (Димми Ямми")

ИП Куреленок А. В.

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