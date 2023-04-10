Бизнес-леди купила 11 га федеральной земли у барнаульского аэропорта за 40 млн рублей

Территория предназначена для строительства объектов питания, торговли и бытового обслуживания

10 апреля 2023, 09:25, ИА Амител

Участок на Павловском тракте / Фото: "Дом.рф"

В Барнауле успешно прошёл аукцион по продаже участка недалеко от барнаульского аэропорта, в квартале, который массово застраивают коммерческими объектами. Земля принадлежала государству, поэтому агентом выступал "Дом.рф". Заявки на участие в торгах подали три предпринимателя, однако участвовать в аукционе решился лишь один.

Перспективная коммерция

Участок 11,7 га расположен недалеко от имущественного комплекса на Павловском тракте, 200, к. 1. Территория не огорожена, рельеф ровный. Площадка, согласно аукционной документации, предназначена для возведения объектов общественного питания, розничной торговли, бытового обслуживания (приёмные пункты химчистки и прачечных, парикмахерские, салоны красоты, ателье, обувные мастерские, фотоателье, пункты проката и другие подобные объекты).

Аукцион по продаже земли "Дом.рф" объявил в конце февраля, а торги были назначены на 7 апреля. Побороться за землю решили трое предпринимателей, которые и подали заявки: Вадим Кручинин, Дмитрий Фёдоров и Виктория Кутулуцкая.

Все три бизнесмена внесли задаток по 4 млн рублей, однако участвовать в торгах решила лишь Кутулуцкая. Она и приобрела землю, заплатив за неё 40 млн рублей – это начальная стоимость лота.

Земельный бум

Участки на Павловском тракте всё чаще пользуются спросом среди барнаульских предпринимателей. В октябре 2022 года бизнесмен Андрей Кутулуцкий за 36,2 млн рублей приобрёл участок на Павловском тракте площадью 5,46 га. Земля подходит для строительства коммерческих объектов: многофункционального комплекса, ТРЦ, объектов питания и т.д.

9 декабря 2022 года прошли торги по продаже земли площадью 9 га, которая предназначена для строительства объектов розничной торговли, развлекательных комплексов, ночных клубов и дискотек. Участок приобрела предпринимательница Алёна Кулабухова. Сумма сделки составила 44,9 млн рублей.

В середине декабря прошлого года с ажиотажем прошли торги по реализации участка на Павловском тракте площадью 15,5 га, предназначенного для строительства склада. Участие в аукционе приняли три компании и один предприниматель.

Начальная цена земли составляла 16,1 млн рублей, однако в ходе торгов она выросла на 40%: последнее предложение сделала компания "Бизнес-строй" – 22,7 млн рублей. Эта фирма и стала победителем аукциона.