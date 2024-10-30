Бизнес с нуля. Заключенных на Алтае учили, как зарабатывать после выхода на свободу
Мероприятие прошло в ИК № 6 в Шипуново
30 октября 2024, 06:15, ИА Амител
Осужденные женской колонии № 6 в Шипуново на протяжении двух дней узнавали, как с нуля создавать свой бизнес и самостоятельно зарабатывать после выхода на свободу. Инициатором мероприятия выступил региональный фонд "Мой бизнес" и адаптационный центр для бывших осужденных "Рубикон". Некоторые из заключенных уверены, что полученные знания помогут им открыть с нуля свой бизнес.
Кадров не хватает
Мастерская "Бизнес с нуля" рассчитана на тех людей, у которых скоро заканчивается срок отбывания наказания. Бизнес-коучи рассказали, с чего можно начать свое дело, делились идеями, учили составлять бизнес-план, просчитывать расходы и риски, о законных путях поиска финансирования и о том, как продвигать свой бренд.
Барнаульский предприниматель, член Общественной палаты Алтайского края Денис Матис рассказал amic.ru, что идея мероприятия возникла из-за того, что людей с судимостью неохотно берут после освобождения на работу. При этом сейчас предприятия региона настолько испытывают дефицит кадров, что готовы устраивать на работу даже вчерашних заключенных.
Тем более что многие из них "получили" профессию во время длительного пребывания в колонии. Два года назад Денис Матис уже побывал с лекциями в колонии № 3 и после этого несколько человек, выйдя на свободу, стали зарабатывать своим умом. Возможность начать свое дело для бывших заключенных – часто единственный достойный вариант заработка и адаптации к нормальной жизни.
"Понятно, что заключенные не будут заниматься нефтяным бизнесом. Наша задача – простым языком объяснить механизмы, которые помогут им заняться самыми простыми вещами. Некоторые девушки до колонии уже работали в этой сфере. Наша задача – напомнить или рассказать осужденным, как начать бизнес с нуля с минимальными вложениями. Правда, в рамках закона", – пояснил Денис Матис.
По словам бизнес-коуча, предприятия и заводы Алтайского края должны охотнее приглашать к себе работать бывших осужденных. Тем более на фоне жуткого дефицита кадров.
"Нельзя отказывать людям, которые совершили ошибку в жизни. Это такие же люди, которых не нужно бояться. Они готовы встать на путь исправления, нужно создавать правильный образ таких осужденных, чтобы потенциальные работодатели охотнее принимали их в штат", – уверен Денис Матис.
Вы в танцах
Одной из участниц тренинга предпринимателя стала осужденная Александра Казанцева. Девушка попала за решетку много лет назад за убийство, которое, по ее словам, она не хотела совершать. Все вышло случайно. На момент совершения преступления Александра не успела отучиться на проводника поезда. На свободу Александра выйдет меньше чем через год. Несмотря на то, что девушка может получить жилищный сертификат в родном Забайкальском крае, она намерена уехать к дальним родственникам в Нижний Новгород. Там Александра планирует преподавать танцы, потому что много лет занималась ими в школе.
"Мне тут помогли понять, как постепенно достичь своей цели. Надеюсь, что у меня получится. Такие мероприятия очень полезны тем, что дают понимание, как организовать свое дело", – пояснила Александра Казанцева.
Вторая осужденная, Милана, в разговоре с amic.ru рассказала, что после освобождения хочет собрать строительную бригаду и стать ее прорабом. Тем более опыт работы в этой сфере у девушки есть. В колонию в Шипуново она попала за распространение наркотиков и до сих пор сожалеет о том, что занималась этим сомнительным "бизнесом".
"Это было зря, никому не советую заниматься этим. Поймали меня через месяц, как стала распространять наркотики. В итоге потеряла много лет жизни. Нужно теперь думать, чем заниматься после освобождения, и такие мероприятия очень в этом помогают", – уверена Милана.
В УФСИН по Алтайскому краю сообщили, что мастерская "Бизнес с нуля" в будущем проведет тренинги и в других колониях региона.
07:42:06 30-10-2024
Все-таки странные они. Как дети. "Я в школе занималась танцами. Потом бросила. Отсидела несколько лет. ИДЕЯ! Открою-как я школу танцев в Нижнем Новгороде. Меня ж КОУЧ научил бизнес вести"
07:59:31 30-10-2024
Бизнес --- может их лучше научить как своими руками что-нибудь делать
08:23:25 30-10-2024
Вот откуда бизнесвумены то берутся?
Всё вспомнить не мог на кого они похожи .
09:01:23 30-10-2024
Профанация какая-то. Тут не сидел ни разу и то видишь все минусы своего бизнеса... Этим людям надо, чтобы на выходе их подхватывали стабильно работающие предприятия, чтобы они просто могли оглядеться, приспособиться к новым условиям. Кто сел надолго, тот вернется в жизнь, где ВСЕ изменилось. И еще зацепило - почему женщине, которой дают жилищный сертификат в Забайкалье, никто в колонии не объяснит, что надо его получить, купить жилье, а потом уже ехать хоть куда, или продав, или сдав это жилье.
09:03:32 30-10-2024
Коуч, а не знает как пишется "Диспетчерская". Для таких бизнесвумен и так сойдет
13:11:26 31-10-2024
Гость (09:03:32 30-10-2024) Коуч, а не знает как пишется "Диспетчерская". Для таких бизн... Спасибо, что заметили, учту! Русский-письменный никогда не был моей сильной стороной )))
09:33:39 30-10-2024
Чтобы много зарабатывать, нужно выйти из зоны комфорта)
10:09:10 30-10-2024
Про бывших заключенных не скажу, найдут они свою "нишу" в бизнесе или нет, время покажет, а вот "коуч", похоже уже нашел.
11:03:25 30-10-2024
Вешают лапшу на уши. В реальном мире такая конкуренция, такие сложности, такие сопутствующие расходы, что выживают единицы бизнесов, и большинство из них - не с первой попытки. Сидельцы прогорят и не потянут, 100%. Если уж и заниматься, то такими услугами где женщина сама все будет делать (поклейка обоев, клининг, сиделка и подобное). Как уже выше написали, надо помогать их пристроить на прозводство, дав стабильность. Дав шанс встать на ноги и социализироваться, а не пойти снова закладчицами и воровками.
11:12:35 30-10-2024
Они и сами знают как им заработать после зоны.