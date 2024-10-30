Бизнес с нуля. Заключенных на Алтае учили, как зарабатывать после выхода на свободу

Мероприятие прошло в ИК № 6 в Шипуново

30 октября 2024, 06:15, ИА Амител

Мастерская "Бизнес с нуля" / Фото: УФСИН по Алтайскому краю

Осужденные женской колонии № 6 в Шипуново на протяжении двух дней узнавали, как с нуля создавать свой бизнес и самостоятельно зарабатывать после выхода на свободу. Инициатором мероприятия выступил региональный фонд "Мой бизнес" и адаптационный центр для бывших осужденных "Рубикон". Некоторые из заключенных уверены, что полученные знания помогут им открыть с нуля свой бизнес.

Кадров не хватает

Мастерская "Бизнес с нуля" рассчитана на тех людей, у которых скоро заканчивается срок отбывания наказания. Бизнес-коучи рассказали, с чего можно начать свое дело, делились идеями, учили составлять бизнес-план, просчитывать расходы и риски, о законных путях поиска финансирования и о том, как продвигать свой бренд.

Барнаульский предприниматель, член Общественной палаты Алтайского края Денис Матис рассказал amic.ru, что идея мероприятия возникла из-за того, что людей с судимостью неохотно берут после освобождения на работу. При этом сейчас предприятия региона настолько испытывают дефицит кадров, что готовы устраивать на работу даже вчерашних заключенных.

Тем более что многие из них "получили" профессию во время длительного пребывания в колонии. Два года назад Денис Матис уже побывал с лекциями в колонии № 3 и после этого несколько человек, выйдя на свободу, стали зарабатывать своим умом. Возможность начать свое дело для бывших заключенных – часто единственный достойный вариант заработка и адаптации к нормальной жизни.

"Понятно, что заключенные не будут заниматься нефтяным бизнесом. Наша задача – простым языком объяснить механизмы, которые помогут им заняться самыми простыми вещами. Некоторые девушки до колонии уже работали в этой сфере. Наша задача – напомнить или рассказать осужденным, как начать бизнес с нуля с минимальными вложениями. Правда, в рамках закона", – пояснил Денис Матис.

По словам бизнес-коуча, предприятия и заводы Алтайского края должны охотнее приглашать к себе работать бывших осужденных. Тем более на фоне жуткого дефицита кадров.

"Нельзя отказывать людям, которые совершили ошибку в жизни. Это такие же люди, которых не нужно бояться. Они готовы встать на путь исправления, нужно создавать правильный образ таких осужденных, чтобы потенциальные работодатели охотнее принимали их в штат", – уверен Денис Матис.

Вы в танцах

Одной из участниц тренинга предпринимателя стала осужденная Александра Казанцева. Девушка попала за решетку много лет назад за убийство, которое, по ее словам, она не хотела совершать. Все вышло случайно. На момент совершения преступления Александра не успела отучиться на проводника поезда. На свободу Александра выйдет меньше чем через год. Несмотря на то, что девушка может получить жилищный сертификат в родном Забайкальском крае, она намерена уехать к дальним родственникам в Нижний Новгород. Там Александра планирует преподавать танцы, потому что много лет занималась ими в школе.

"Мне тут помогли понять, как постепенно достичь своей цели. Надеюсь, что у меня получится. Такие мероприятия очень полезны тем, что дают понимание, как организовать свое дело", – пояснила Александра Казанцева.

Вторая осужденная, Милана, в разговоре с amic.ru рассказала, что после освобождения хочет собрать строительную бригаду и стать ее прорабом. Тем более опыт работы в этой сфере у девушки есть. В колонию в Шипуново она попала за распространение наркотиков и до сих пор сожалеет о том, что занималась этим сомнительным "бизнесом".

"Это было зря, никому не советую заниматься этим. Поймали меня через месяц, как стала распространять наркотики. В итоге потеряла много лет жизни. Нужно теперь думать, чем заниматься после освобождения, и такие мероприятия очень в этом помогают", – уверена Милана.

В УФСИН по Алтайскому краю сообщили, что мастерская "Бизнес с нуля" в будущем проведет тренинги и в других колониях региона.