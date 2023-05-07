Это был проект ко Дню радио, который отмечается 7 мая

07 мая 2023, 10:30, ИА Амител 4CQwVszH9pSapjCEutZ

Дарья Некрасова и Анастасия Толстова на Love Radio / Фото: Дарья Шмакова

Уже в третий раз на радиостанциях столицы Алтайского края в честь профессионального праздника прошёл специальный проект "Бизнес у микрофона".

Бизнесмены стали соведущими на радиостанциях Русское Радио Барнаул, Love Radio* Барнаул, DFM*, НАШЕ Радио Барнаул и НОВОЕ Радио Барнаул. С 2 по 5 мая таких эфиров было 12, рассказала PR*-менеджер Медиагруппы FM*-Продакшн Дарья Шмакова.

Например, креативный директор брендингового агентства "Два Слова" Данил Снитко побывал на радиостанции DFM Барнаул.

"Эфир был отличный. И это не моё первое появление на радио, был уже опыт. Мне понравился темпо-ритм радиостанции, активное взаимодействие с ведущей, душевные и неформальные разговоры за эфиром. Это было классно, хотелось бы повторить", – поделился он.

Также гостями эфиров стали:

Иван Миляев и Маргарита Зудилова от компании "Алтай Маршрут", Роман Поздняков ("Мустанг Сибирь") на радиостанции НАШЕ Радио;

Анастасия Толстова (Grand Float*, "Крокус") и Дарья Абразумова ("Гуляй Вася") на Love Radio;

Денис Дисенов (Dana Motors), Олеся Кравченко ("Империя Спорта"), Виктор Гудяк ("Хеликс") на Русском Радио;

Роман Миляев ("Алтай Маршрут") на Новом Радио;

Никита Шишлаков ("ВелоМир"), Людмила Класс ("Монако"), Данил Снитко ("Два слова"), Роман Карюкин ("Альфапак 22") на DFM.













Эфиры на НАШЕ Радио (первые три фото) и Русском Радио (последнее фото)

Медиагруппа FM*-Продакшн поздравляет всех причастных и в особенности радиослушателей с Днём радио. И желает, чтобы любимая радиостанция всегда была в зоне слышимости, музыка звучала без помех, а голоса ведущих заряжали бодростью и позитивом.

*Love Radio ("Лав Радио"), DFM (ДиЭфЭм),PR (пиар), FM (эфэм), Grand Float ("Гранд Флоат"), Dana Motors ("Дана Моторс").

ИП Шаповалова А.Д.

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