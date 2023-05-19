"Бизнес в деле". Ярмарка социальных предпринимателей пройдёт в Барнауле

Тридцать бизнесменов Алтайского края приготовили гостям развлечения на весь день

19 мая 2023, 08:51, ИА Амител

Ярмарка социальных предпринимателей и малых производств "Бизнес в деле" пройдёт 27 мая в парке "Изумрудный". Мероприятие в этом году проходит второй раз и приурочено ко Дню российского предпринимательства. Участие в нём примут тридцать социальных бизнесменов Алтайского края.

Организаторы приглашают посетить ярмарку всех желающих и обещают, что на площадке и взрослых, и юных гостей ждёт интерактивное событие "с активностями, неожиданностями и полезностями".

В том числе:

различные мастер-классы, мыльная кухня, настольные игры, фотозоны с животными, битва роботов, шоу-показ собак, квест с подарками и многое другое.

Всего будут работать 22 призовые локации.

Когда и где пройдёт ярмарка:



27 мая, с 11:00 до 17:00

г. Барнаул, парк "Изумрудный", площадка у пруда.