Банк «Открытие» добавил на свою онлайн-платформу сервис по управлению эквайрингом

Он будет интересен компаниям любого уровня — от некрупных фирм до холдингов, управляющих сотнями точек продаж

19 декабря 2022, 18:02, ИА Амител

Фото: Банк «Открытие»

Банк «Открытие» внедрил сервис по управлению эквайрингом для крупного корпоративного бизнеса. Теперь клиенты смогут централизованно контролировать все поступления на счета: как в разрезе отдельных точек продаж и даже терминалов, так и по каждой транзакции с детализацией по датам.

Сервис бесплатный и доступен в интернет-банке «Открытие-Бизнес Онлайн». Помимо поступлений в новом разделе интернет-банка, клиент сможет увидеть сумму списанных комиссий, что повысит прозрачность расходов и эффективность управления экономикой сети.

«Новый сервис „Открытия“ для корпоративных клиентов — это удобный инструмент, позволяющий казначеям видеть полную картину транзакций во всех магазинах в режиме онлайн с максимальной детализацией. Выручка поступает в точки продаж по разным каналам, и клиентам важно располагать актуальными данными для контроля денежных потоков», — прокомментировал старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие» Андрей Карасев.

В ближайшее время в интернет-банке появится ещё один онлайн-сервис по управлению финансами сети продаж, позволяющий отслеживать безналичные расчёты через СБП — куайринг.

«Тренд по оплате покупок с помощью QR-кода с каждым месяцем набирает обороты. Поэтому крупный бизнес сможет существенно сэкономить на привычном торговом эквайринге, внедряя новые технологии в операционную деятельность», — добавил Андрей Карасев.

Банк «Открытие» предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчётов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания «Открытие-Бизнес Онлайн».