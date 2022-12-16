Банк «Открытие» запустил кредитную карту для предпринимателей

Она доступна для представителей сферы МСП

16 декабря 2022, 17:01, ИА Амител

Фото: Банк «Открытие»

Клиенты банка «Открытие» из сегмента малого и среднего бизнеса могут получить кредитную бизнес-карту для предпринимателей по предодобренному предложению. Максимальный кредитный лимит составляет 1 млн рублей, выпуск и обслуживание бесплатны.

Грейс-период по карте достигает 120 дней и распространяется на покупки и снятие наличных в любом банкомате. Пополнить кредитку можно в банкоматах «Открытия» и банков-партнёров. Также за покупки по карте начисляется кешбэк в размере 5% в категориях «Строительство и ремонт», «Товары для дома, «Мебель» и 1% в категории «Супермаркеты».

Можно заказать бесплатную доставку кредитной бизнес-карты на дом или в офис по всей территории РФ. Подробнее о ней можно узнать на сайте банка.

ПАО Банк «ФК Открытие», г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4. ОГРН: 1027739019208