Барнаульский завод мехпрессов возглавил рейтинг по производительности труда

Предприятие стало лучшим среди других российских заводов, выпускающих кузнечно-прессовое оборудование

21 декабря 2022, 15:45, ИА Амител

Фото: Барнаульский завод мехпрессов

Федеральный центр компетенций провёл исследование российской и зарубежной практики в области повышения производительности труда среди станкостроительных предприятий за 2021 год. Рейтинг отечественных предприятий, выпускающих кузнечно-прессовое оборудование, возглавил Барнаульский завод мехпрессов. Показатель эффективности труда здесь — 3,6 млн рублей на одного рабочего.

Секрет успеха раскрыл руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» Сергей Ферапонтов.

«Мы стараемся использовать все доступные нам современные инструменты для повышения эффективности производственных процессов. На нашем предприятии активно внедряют принципы бережливого производства. С этой целью мы обучили несколько работников, и теперь они занимаются развитием системы бережливого производства. Это приносит ощутимые плоды», — отметил Сергей Ферапонтов.

Напомним, в 2020 году Барнаульский завод мехпрессов стал участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости населения». Пилотным потоком проекта выбрали участок линии профилирования и процесс изготовления дверного рельса. Эксперты Регионального центра компетенций помогли работникам предприятия проанализировать текущее состояние участка и разработать план по решению выявленных проблем.

В результате сократилось время протекания процессов, втрое быстрее стала проходить переналадка линии с одного вида профиля на другой, выработка повысилась. Производительность труда в пилотном потоке увеличилась на 61%.

Также в топ-10 предприятий по производительности за 2021 год вошли ООО «Аркада-МБ», ПАО «Тяжпрессмаш», ОАО «Тяжмехпресс», ОАО «Гидропресс», ООО «Пелла-маш», ООО «Нелидовские гидропресса», ПАО «Кувандыкский завод КПО Долина», ООО «Кантар», ООО «Донпрессмаш».

Федеральный центр компетенций создан 18 декабря 2017 года по решению президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам при Президенте РФ. Является оператором национального проекта «Производительность труда» в части адресной поддержки предприятий. ФЦК курирует федеральный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», входящий в состав национального проекта.