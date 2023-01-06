Без Nike, Coca-Cola и McDonald's. Какие иностранные бренды окончательно покинули российский рынок

Большинство зарубежных компаний пока только приостановили деятельность в России

06 января 2023, 06:51, Антон Дегтярев

"Макдоналдс" / Фото: amic.ru

С весны 2022 года многие иностранные компании приостановили свою работу в России. К концу года часть из них решили окончательно покинуть российский рынок. А некоторые просто продали бизнес россиянам и поменяли названия или не оставили в России вообще ничего. Amic.ru вспомнил, каких зарубежных компаний уже нет на отечественном рынке.

Автомобили

Полностью из России ушёл французский Renault. Компания в мае продала свои российские активы правительству Москвы. Теперь на заводе «Рено» в столице производят автомобили «Москвич». Свою долю в АвтоВАЗе Renault тоже продал, однако концерн имеет право её выкупить в течение шести лет. При этом дилеры продолжат ввозить автомобили Renault в Россию, поставками запчастей будет заниматься «Лада Имидж».

Менее вежливо с Россией распрощался американский концерн General Motors (ему принадлежат Cadillac и Chevrolet), который также объявил об уходе из нашей страны. Компания прекратила поставки машин и запчастей, кроме того, решила не оказывать действующим российским клиентам услуги.

Не будет поставлять свои машины в РФ и итальянский производитель Iveco Group, а также Ferrari и Lamborghini. В том числе с российского рынка уйдёт и Honda. Правда, такие планы компания озвучивала ещё до начала спецоперации на Украине.

В первой половине октября из России ушел Nissan. Он передал свои российские активы местному бизнесмену за символическую плату в 1 евро. При этом компания сохранила возможность выкупить их в течение шести лет.

Многие другие крупные иностранные производители автомобилей тоже объявили о своем уходе из РФ. Среди них Mercedes-Benz, Porsche, Toyota, Infiniti, Volkswagen, Volvo, Jaguar Land Rover, Ford, BMW, Audi, Lexus и так далее. Приостановлена деятельность компаний Skoda и Rolls-Royce.

Volkswagen / Фото: amic.ru

Техника

В марте 2022 года практически все западные производители техники заморозили работу в России. Это, например, компании Apple, LG Electronics, AMD, Intel, Canon, Panasonic и другие. Они объявили о временном ограничении поставок в РФ.

Но некоторые бренды объявили об уходе из РФ: в том числе Hewlett Packard (HP), Nokia, Siemens, Ericsson и IBM. СМИ также писали о намерении фирмы Asus прекратить работу в России, однако компания это не подтвердила. Сейчас продукцию она не поставляет, однако в будущем Asus намерена возобновить поставки.

В августе из России ушла Nokia, производитель компьютерных аксессуаров Logitech, а также крупный игрок на рынке компьютерного оборудования и серверов компания Dell.

В сентябре свой российский бизнес продали производитель бытовой техники Electrolux. Окончательно покинула Россию и компания HP.

Косметика, парфюмерия и товары для дома

В марте поставки косметики и парфюмерии в Россию прекратила компания The Estee Lauder Companies Inc. (к ней относятся бренды Clinique, MAC Cosmetics, Tom Ford Beauty, DKNY Fragrances, Jo Malone London, Tommy Hilfiger Toiletries и др.). L'Oreal, Sephora и другие фирмы также решили временно остановить работу в РФ.

В апреле о полном закрытии бизнеса в России объявила французско-американская косметическая компания Coty. К ней относятся бренды Max Factor, Rimmel, CoverGirl, Calvin Klein, Gucci, Tiffany, Hugo Boss, Guess и др. В мае с российского рынка ушёл производитель профессиональной косметики из Германии Wella.

По тому же пути пошёл и французский бренд косметики Sephora. Сеть продала свои магазины в нашей стране гендиректору российского подразделения Евгению Дроздову. С 10 октября магазины Sephora начали открываться под брендом «Иль де ботэ». Закрылась и сеть косметических магазинов Lush.

А в апреле и немецкая компания Henkel решила продать свой товар в России. Она производит косметические, строительные товары и бытовую химию. К Henkel относятся марки Schwarzkopf, Syoss, Ceresit, Metylan, Losk, «Ласка», Vernel, Persil, а также российские «Момент», «Пемолюкс» и другие.

Покинуть российский рынок намерена и компания Essity, которая владеет брендами Zewa, Libresse и Libero. Она рассчитывает продать свои фабрики в стране, чтобы там производили товар под другими торговыми марками.

Огорчил россиян уход из страны крупной шведской компании «ИКЕА», которая торгует мебелью и товарами для дома. Шведская фирма продала свои фабрики в России, закрыла магазины и уволила работников. При этом принадлежащие «ИКЕА» торговые центры «Мега» продолжают работать.

iPhone / Фото: amic.ru

Еда и напитки

Широкое обсуждение вызвал уход из России всемирно известного бренда Coca-Cola. С прилавков пропала не только «чёрная газировка», но и принадлежащие ей Fanta, Sprite, соки «Добрый», «Моя семья», Pulpy, Schweppes и Blazer. Российское юрлицо было переименовано из «ООО Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в ООО «Мултон Партнерс». Теперь компания производит газировки под брендами «Добрый» и Rich.

Конкурент «Кока-Колы» PepsiCo тоже прекратил рекламную деятельность и поставки напитков в Россию. Он владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Tropicana, Lay's, Cheetos и Doritos. Всё это, кроме чипсов, исчезло из наших магазинов. При этом, PepsiCo продолжила производить напитки под брендами «Русский дар» и Evervess.

Ещё в марте датский концерн Carlsberg решил прекратить вести бизнес в России и не выпускать пиво под своим флагманским брендом. Компании принадлежат торговые марки Tuborg, Holsten, Kronenbourg 1664, «Балтика» и Somersby, но они с полок магазинов не исчезли.

Помимо Carlsberg, о планах уйти из России заявил нидерландский Heineken. В компании решили продать бизнес. К производителю относятся бренды Amstel, Desperados, Strongbow и другие марки, включая российские «Охота», «Жигулёвское», «Степан Разин», «Бочкарёв» и другие. Российские бренды на прилавках магазинов остались, а западные — нет.

Супермаркет/ Фото: amic.ru

В начале марта поставки в Россию прекратили производители чешского пива Velkopopovický Kozel, Budweiser Budvar, Staropramen и Bernard. Кроме того, крупная пивоваренная компания AB InBev попросила акционера приостановить действие лицензии на производство и продажу в России пива Bud.

Поставки в нашу страну приостановили пивная чешская фирма Gambrinus, французская Pernod Ricard (бренды Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, Beefeater, Absolut, Havana Club, Olmeca, Ararat). Привозить в Россию свою продукцию прекратил и Союз виноделов Шампани. С рынка РФ пропали шампанское Moët & Chandon, Piper-Heidsieck и Louis Roederer.

Иностранные производители алкоголя также в 2022 году не захотели работать в нашей стране. Так, в России больше не купить популярный ликер Jagermeister и бурбон Jim Beam. Британский производитель премиумного алкоголя Diageo plc также покинул Россию. Его марки Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, J&B, Guinness, Baileys, Captain Morgan, Gordon's официально приобрести в магазинах уже нельзя — разве что остатки продукции.

Из России ушли компании Brown-Forman (бренды Jack Daniel's, Finlandia), Budejovicky Budvar (бренды пива Budweiser, Budvar), британская Edrington (бренды виски Macallan, Highland Park, Glenrothes, Grouse blended), транснациональная Bacardi, французские Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), LVMH (Hennessy, Moët & Chandon, Bacardi Limited).

Поставки алкоголя на российский рынок запретили США, Австралия (на винодельческую продукцию), а также все члены ЕС.

Табак тоже пострадал. Например, с рынка ушел производитель сигарет Philip Morris.

Что касается более полезных продуктов, то радикальных решений покинуть рынок РФ здесь пока ещё почти никто не принимал. Тем не менее французская компания Danone решила не поставлять в Россию продукцию Alpro и воду Evian, пишут «Известия». Фирма переориентирует российский бизнес на базовые молочные продукты, детское и лечебное питание.

Иностранные бренды / Фото: amic.ru

Некоторые продукты также пропали с прилавков магазинов. Например, финская компания Valio сообщила об уходе с российского рынка в марте 2022 года. Марки сыра Valio теперь на российском рынке не будет — зато будет Viola уже от российского производителя.

Финская компания — производитель кофе Paulig тоже объявила об уходе из России в марте 2022 года. Кофе Pauling в зелёной упаковке сменил название на Poetti. РФ покинул производители кофе Tchibo GmbH и Nespresso, а также чая Milford.

Швейцарская компания Nestle официально не уходила с российского рынка, но сократила часть брендов, которые продаются в нашей стране. Теперь в России нет Kit Kat, Nesquick, S. Pellegrino, Nespresso и нескольких других брендов.

Место большинства продукции Nesquick занял бренд от той же компании «Хрутка». Мороженое Maxibon, Extreme и Movenpick Nestle также заменила на Maxiduo, Sunreme и Monterra.

А шведский производитель упаковок Tetra Pak решил продать свой российский бизнес местным предпринимателям.

Общепит

В сфере общепита Россию покинул всемирно известный бренд McDonald's. В середине мая корпорация объявила о том, что продаёт свой российский бизнес. Покупатель нашёлся быстро. Им стал один из франчайзи «Макдоналдса» — новокузнецкая компания «ГиД», которая владела ресторанами в Сибири.

Теперь ей принадлежит сеть закусочных по всей России. У ресторанов сейчас новое название — «Вкусно — и точка» и новый логотип. А вот работников и некоторые позиции в меню удалось сохранить. В Барнауле обновлённые рестораны открылись еще 20 июня.

Кроме «Макдоналдса», с российского рынка ушла американская сеть кофеен Starbucks.

В стране сейчас закрыты и рестораны KFC, которые не работают по франшизам. Большинство же точек с «курицей от полковника Сандерса» открыто, потому что ими владеют франчайзи. Но в 2023 году KFC переименуют в «Ростик'с», который существовал еще до прихода KFC в Россию и в «нулевые» был поглощен американской компанией.

Burger King закрыть свои рестораны в России не может, так как все они работают по франшизе. Однако американская компания прекратила корпоративную поддержку своих точек в стране.

«Вкусно — и точка» в Барнауле / Фото: amic.ru

Магазины одежды

Из России в 2022 году ушли бренды H&M, Adidas, Reebok, Puma, Zara, Pull&Bear, ASOS, Crocs, Massimo Dutti, Bershka, Helly Hansen, Stradivarius, Oysho, Victoria's Secret, Hugo Boss, OBI, Gucci, Balenciaga, Hermes, Golden Goose и другие. Часть из них закрылись навсегда, а часть вернуться в 2023 году, но уже с другими собственниками и вывесками.

Перестали работать магазины французского ретейлера спортивных товаров Decathlon, маркетплейс люксовой одежды Farfetch, сеть Gap, покинул РФ бренд нижнего белья DIM.

Компания Nike в конце мая объявила, что уходит из России и закроет свои торговые точки в стране. Сейчас магазины Nike и его конкурентов Adidas, Puma и Reebok в нашей стране закрыты.

Официально российский рынок покинул известный американский бренд — Levi's. Почти в одно время с Levi's об этом же заявил британский бренд одежды Marks & Spencer.

Полностью из России ушли и бренды польского ретейлера LPP Group, а именно Cropp, House, Mohito, Reserved и Sinsay. Сначала они временно закрылись, а затем решили продать российский бизнес китайскому консорциуму. 21 мая магазины в России и в Барнауле снова открылись. Теперь торговые точки называются по-другому: Reserved превратился в Re, Cropp — в Cr, Mohito — в M, а Sinsay — в «Син». В Москве новые вывески уже появились, а в Барнауле их пока ещё не сменили. Причем торгуют в магазинах все теми же товарами, что и раньше.

Mango продала свой российский бизнес. Сейчас магазины работают, но уже с другим владельцем. Ассортимент там оригинальный, как и в случае LPP Group.

Открытый House в Барнауле / Фото: amic.ru

Развлечения

Выжидательную позицию занимают и иностранные компании из сферы развлечений. Через несколько дней после начала спецоперации на Украине голливудские киностудии практически одновременно решили не показывать свои фильмы в России. От проката картин в РФ отказались Walt Disney Company (к нему относятся и студии Marvel, Pixar, Lucasfilm, Maker Studios и т. д.), Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal и другие компании. Ожидается, что они вернутся, когда политический кризис завершится.

Ушёл из России и стриминговый сервис Netflix. Он стал недоступен с 27 мая, когда закончились подписки у российских пользователей. Также полностью прекратил работать в нашей стране и музыкальный стриминговый сервис Spotify.

Игровые компании (Electronic Arts, Rockstar Games, Sony, Steam, CD Projekt и другие), интернет-магазины и сервисы (Amazon, iHerb, Booking.com, Badoo, BlaBlaCar и так далее) деятельность в России пока только приостановили, об уходе никто из них не заявлял. Это же характерно и для других сфер.

Также из России ушел и производитель всемирно известного конструктора Lego. Теперь наборы ввозятся в Россию по параллельному импорту, а официальные магазины Lego в России называются «Мир кубиков».

Политическая ситуация затронула и мир глянцевых журналов. Из-за отзыва лицензии они в 2022 году меняли названия. В мае компания Independent Media переименовала свои журналы, после того как американская медиагруппа Hearst Magazines прекратила сотрудничество с российским издателями «глянца» Shkulev Media и Independent Media. Вторая компания оказалась вынуждена переименовать журналы.

Cosmopolitan теперь называется Voice, Men's Health — Men today; Esquire — «Правила жизни», «Домашний очаг» — «Новый очаг», Harper Bazaar — The Symbol, а «Популярная механика» — Techinsider.

Как писали «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal, на начало лета западные компании потеряли из-за приостановки своей деятельности и ухода из России более 59 млрд долларов. Эксперты отмечают, что в случае возврата на российский рынок им тоже придётся заплатить немалые суммы. Однако, по их мнению, возвращаться в Россию компании будут не раньше, чем политический кризис на Украине уляжется.

Многие компании решили продавать свою продукцию под новыми брендами. О них можно прочитать здесь.