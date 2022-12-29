Быстрый старт в SMM: как продвигать компанию в интернете своими силами

Эксперты агентства ZAVOD помогут «вкатиться» в digital всем неравнодушным собственникам бизнеса

29 декабря 2022, 13:01, ИА Амител

Фото: freepik.com

Чтобы удерживать свои позиции на рынке, бизнесу нужно одновременно прорабатывать несколько рекламных каналов: offline (баннеры, промо-мероприятия, статьи в журналах и прочее) и online (контекстная и таргетированная реклама, сайт, SEO и другое). Во втором блоке ключевое место занимают социальные сети.

Некоторые бренды пренебрегают возможностями «Вконтакте» или «Телеграма». И зря, ведь через них можно завоевать доверие и лояльность большой аудитории. В дальнейшем именно эти люди станут реальными покупателями и трансляторами информации о компании в массы.

Но для того, чтобы это заработало, нужно знать механизмы и специфику каждой платформы. А что делать, если нет бюджета нанимать дорогостоящего стороннего специалиста? Или вы пока не понимаете, как оценивать работу SMM-менеджера, поэтому боитесь платить за отсутствие результатов?

В таких случаях руководителю или одному из подчиненных нужно самому погрузиться в digital-сферу, чтобы изучить ключевые направления. В этом может помочь специализированная литература, лекции и мастер-классы от экспертов, а в условиях ограниченного времени — экспресс-курсы.

Например, в Барнауле можно обратиться в digital-агентство ZAVOD. Здесь запускают проект «SMM-куратор». Его преимущество в том, что всю теоритическую базу, основные ошибки, направления развития и домашние задания разбирают конкретно на вашем сегменте бизнеса. По завершению обучения вы получите соответствующий сертификат.

Всего за четыре часа вы узнаете:

— особенности основных социальных сетей;

— правила подготовки контента и контент-плана;

— механизмы взаимодействия с аудиторией;

— бесплатные и платные способы продвижения;

— тренды 2023 года.

Также вы поймете, как правильно «упаковывать» аккаунт, проводить конкурентный анализ и оценивать результаты работы. Бонус после обучения — поддержка куратора на протяжении месяца.

Урок проводят опытные SMM-специалисты digital-агентства ZAVOD, которые ведут соцсети компаний Барнаула и Алтайского края, таких как: «РЖД Медицина», клиника «Мать и дитя», ресторан El Sol, ТРЦ «Республика» и другие.

Digital-агентство ZAVOD

Адрес: проспект Социалистический, 109, каб. 110

Телефон: 202-739

WA: +79132190381

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