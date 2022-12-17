Из-за санкций в Австралию не смогли отправить два десятка саун из алтайского кедра
Суд встал на сторону российской компании
17 декабря 2022, 17:15, Никита Черников
Международные санкции оставили зарегистрированную в Мельбурне немецкую компанию Inhaberin Mobiba Deutschland без 20 мини-саун из алтайского кедра и банных аксессуаров, пишет «Новая Сибирь».
По данным Арбитражного суда НСО, новосибирская и немецкая компании заключили договор купли-продажи 9 февраля 2022 года. После предоплаты в 1,7 млн рублей новосибирцы были готовы к отгрузке 21 марта, но в тот момент у покупателя уже были проблемы с выбором перевозчика, а 8 апреля Евросоюз ввёл очередные ограничения, и доставка в австралийский город стала невозможной. В итоге летом покупатель потребовал расторгнуть договор и вернуть предоплату. Новосибирские бизнесмены отказались, а суд, в свою очередь, встал на их сторону.
«Поставщик исполнил свои обязательства по договору поставки, при этом в связи с введёнными странами Европейского союза ограничениями покупатель допустил просрочку в исполнении своих обязательств по заключению договора транспортной экспедиции и оплате её услуг», — говорится в решении от 29 ноября, которое в законную силу пока не вступило.
Комментарии 2