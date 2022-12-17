Из-за санкций в Австралию не смогли отправить два десятка саун из алтайского кедра

Суд встал на сторону российской компании

17 декабря 2022, 17:15, Никита Черников

Фото: unsplash.com

Международные санкции оставили зарегистрированную в Мельбурне немецкую компанию Inhaberin Mobiba Deutschland без 20 мини-саун из алтайского кедра и банных аксессуаров, пишет «Новая Сибирь».

По данным Арбитражного суда НСО, новосибирская и немецкая компании заключили договор купли-продажи 9 февраля 2022 года. После предоплаты в 1,7 млн рублей новосибирцы были готовы к отгрузке 21 марта, но в тот момент у покупателя уже были проблемы с выбором перевозчика, а 8 апреля Евросоюз ввёл очередные ограничения, и доставка в австралийский город стала невозможной. В итоге летом покупатель потребовал расторгнуть договор и вернуть предоплату. Новосибирские бизнесмены отказались, а суд, в свою очередь, встал на их сторону.