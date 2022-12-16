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Участники алтайских предприятий учатся «стандартизированной работе»

Обучение проходит в рамках национального проекта «Производительность труда»

16 декабря 2022, 14:01, ИА Амител

Фото: КАУ «АЦКР»
Фото: КАУ «АЦКР»

Работники предприятий Алтайского края учатся бережливому производству. Так, на ООО «Нортек», ООО «Агрофирма Гудвилл» и ООО «Новичиха лес» недавно прошёл тренинг «Стандартизированная работа». Обучение вёл эксперт Регионального центра компетенций (РЦК) Дмитрий Печенин.

«Стандартизированная работа» даёт возможность заглянуть детально в каждый процесс, разделить его на операции, выявить пробелы и оптимизировать. Кроме того, инструмент позволяет выстроить процесс под требования клиента, рассчитать необходимое количество рабочего персонала и оборудования.

«После обучения сотрудники предприятия также получают практический опыт под руководством руководителя проектов РЦК. И потом самостоятельно тиражируют полученные знания на остальных рабочих местах», — отметил Дмитрий Печенин.

Напомним, что «Стандартизированная работа» — одно из 10 возможных базовых обучений, которые проводят тренеры РЦК на предприятиях — участниках нацпроекта «Производительность труда». Они помогают значительно повысить эффективность рабочих процессов.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

КАУ «АЦКР»

Комментарии 1

  • Для начала надо менеджменту научить руководство - руководители знают своё дело на слабую 2, но при этом учат рабочих как работать. Забыв пословицу дурная голова ногам покоя не дает.
    17 декабря, Гость   Ответить
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