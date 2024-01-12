Бизнесмен объяснил, почему бывших предпринимателей не берут на работу в России
Работодатели имеют ряд вполне обоснованных страхов
12 января 2024, 08:00, ИА Амител
Нередко в России отказывают в трудоустройстве бывшим предпринимателям. Как объяснил сооснователь "Айдолаб" Артем Ступак "Секрету фирмы", работодатели отказываются нанимать бывших коммерсантов из страха, что они уйдут, когда для их бизнеса пройдут сложные времена. Однако есть и другие опасения.
По словам Ступака, одна из основных причин – отсутствие узкой специализации. Хотя, казалось бы, хороший предприниматель разбирается и в бухгалтерском, и финансовом учете, умеет управлять персоналом и общаться с людьми.
"В большинстве случаев объем знаний и опыта бывшего предпринимателя просто не нужен для наемного руководителя. И тем более не нужен для рядового специалиста. Да и в качестве узкого специалиста он не годится, потому что давно уже занимается управленческой работой. Поэтому сложно предложить бывшему предпринимателю позицию и задачи адекватные его опыту, знаниям и амбициям", – объяснил бизнесмен.Еще одна причина – страх конкуренции. Даже если человек потерял свой собственный бизнес, то предпринимательская жилка у него остается. Не исключено, что в будущем такой сотрудник уведет клиентов или скопирует бизнес. Кроме того, управлять свободолюбивыми предпринимателями сложнее – корпоративная культура им непривычна.
08:07:36 12-01-2024
Я на его фоне выглядеть буду дураком. Все интервью в одном предложении.
08:38:05 12-01-2024
Чушь и мракобесие. Вообще, я так замечаю, все поголовно HR- пустоголовые балбетки с кучей комплексов и страхов, начитавшиеся популярной литературы по "психологии"...
09:01:05 12-01-2024
Вот какого рода бизнес тут имеют в виду?Купля-продажа,банки,реклама.Неужели производство,стремление поспособствовать росту экономики?!
09:13:16 12-01-2024
Гость (09:01:05 12-01-2024) Вот какого рода бизнес тут имеют в виду?Купля-продажа,банки,... В той системе, что построили нам за 20-30 лет друзья и соратники "сами знаете кого" не слишком то большой выбор для предпринимательства
21:16:08 12-01-2024
Реальный разговор: Директор страховой компании "ВСК" кадровичке - кого берем? Она - эту. Директор, ты что? она работала помошником судьи, грамотная слишком, нам зачем? Тогда кого? Вот эту. Кадровичка - Она самая тупая из претендентов. Директор - Зато у нее муж богатый, не будет просить повышения зарплаты. А потом мы сталкиваемся со всевозможными идиотами на публичных должностях.
12:50:57 13-01-2024
Согласен! Всё верно написано в статье! Это действительно так! Действующий руководитель всегда боиться конкуренции со стороны более грамотного сотрудника! Будучи предпринимателем и закрыв свой бизнес, по причине устав выполнять обязанности возлагаемые законодательством, решил поработать в наемном труде столкнулся с тем что многие знакомые в открытую говорили не возьмем тебя - ты умный!))) Поэтому я трейдер - сам себе режиссёр!)))Ещё по опыту жизни хочу добавить в бюджетных организациях любого уровня силовых,административных выдвинутый на должность из рядовых сотрудник начинает чистку своих сотоварищей с кем начинал....ну правила у нас в стране такие!!!))) Рад поделиться своей историей! Необязательно она повторится у кого-то! Но ознакомлен значит вооружён! Лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих! Всем Добра и Радости! С Наступающим Старым Новым годом!!! Такое только в России!!!)))