Ольга Чернявская оценила дизайн, комфорт, оснащение и управляемость обновленного кроссовера

19 октября 2026, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFHUPcc9

Ольга Чернявская / Фото: Татьяна Алдабаева для amic.ru

Бизнесмен, основатель и руководитель Школы скорочтения и развития интеллекта "ЛидерГен" Ольга Чернявская — активная автомобилистка. В декабре исполнится 20 лет с момента, как она получила права, и сегодня автомобиль остается для нее основным способом передвижения по Барнаулу. Рабочие встречи, личные дела и поездки по городу — все это требует машины, в которой сочетаются комфорт, современные технологии и удобство управления. Сейчас Ольга выбирает новый автомобиль и решила протестировать обновленный Omoda C5 ("Омода Цэ 5") в Автоцентре АНТ.

Тест-драйв позволил оценить автомобиль не только по характеристикам, но и в реальных городских условиях. Протестировать Omoda C5 можно в Автоцентре АНТ по адресу: Барнаул, Павловский тракт, 249д. До 31 октября 2026 года для всех читателей amic.ru цена будет начинаться от 1 949 000 рублей, скидки в зависимости от комплектации составят до 550 000 рублей.

Выразительный дизайн

Обновленный Omoda C5 получил еще более современную внешность. Фирменная концепция "Искусство в движении" проявляется в линиях кузова, новой графике дневных ходовых огней, светодиодной оптике и оформлении переднего бампера.

Еще одна деталь — новые легкосплавные диски диаметром 18 дюймов с пятью V-образными спицами. Профиль автомобиля дополняют обновленные декоративные накладки на дверях, а сзади расположена выразительная светодиодная оптика.

Omoda C5 доступна в нескольких цветах. В Автоцентре АНТ сейчас представлены искрящийся белый, "мокрый асфальт", "черная жемчужина" и красный.

Красный — любимый цвет авто у Ольги, поэтому именно на таком она отправилась на тест-драйв.

"Когда я посмотрела Omoda в белом цвете — бесспорно, здорово смотрится, — но в красном мне показалось еще эффектнее. Автомобиль мне сразу понравился — приятный, хочется в нем кататься, работать, ехать отдыхать", — поделилась Ольга первыми впечатлениями.

Все необходимое под рукой

Внутри Omoda C5 сделан акцент на современной цифровой среде, но часто используемые функции доступны без долгого поиска в меню.

Ольга обратила внимание именно на эту особенность. Для нее важно, чтобы интерфейс был понятным, поскольку водитель не должен отвлекаться от дороги, пытаясь разобраться с настройками.

В автомобиле предусмотрен большой центральный экран диагональю 15,6 дюйма и цифровая приборная панель. Управлять рядом функций можно с помощью голосовых команд. Есть беспроводная зарядка смартфона мощностью 50 Вт с активным охлаждением, двухзонный климат-контроль и интеграция со смартфоном.

При этом климатом можно управлять через отдельные элементы, не углубляясь каждый раз в меню мультимедийной системы. Для Ольги это оказалось важным преимуществом.

"Цифровая панель — современное и удобное решение. Но мне нравится, что здесь есть и физические кнопки. Хорошее сочетание", — отметила автомобилистка.

Комфорт дополняют многослойные шумопоглощающие боковые стекла. В Omoda C5 также предусмотрен пакет теплых опций: обогрев всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок омывателя.

Комфортный салон

Интерьер выполнен в современном дизайне и дополнен эксклюзивным элементом для Omoda в России — стильными оранжевыми акцентами. Для человека, который проводит за рулем значительную часть дня, важна и организация пространства. В Omoda C5 передние кресла получили спортивную форму, удлиненную подушку и развитую боковую поддержку.

Ольга отдельно отметила посадку.

"Сиденья очень удобные, посадка интересная, боковая поддержка качественная", — рассказала она.

В салоне предусмотрены ниши для хранения вещей, подстаканники и вместительный бардачок. Отдельное место есть и для небольших личных вещей пассажира.

Еще один момент, который привлек внимание автомобилистки, — обзорность. Во время движения задним ходом она смогла достаточно быстро оценить пространство вокруг машины.

"Я даже, не подрегулировав зеркала, села и поехала назад, и мне хватило обзорности", — поделилась Ольга.

Помогают в этом и камеры кругового обзора 540 градусов, которые дают водителю дополнительную информацию при парковке и маневрировании.

Ольга Чернявская / Фото: Татьяна Алдабаева для amic.ru

Не слишком большая, но достаточно высокая

Для городского автомобиля важны размеры. Ольга Чернявская ежедневно ездит по Барнаулу, поэтому ей нужен кроссовер, который не создаст проблем при парковке и при этом позволит чувствовать себя уверенно на дороге.

Omoda C5 по габаритам была для нее привычной. До этого она также ездила на кроссовере, поэтому переход на новый автомобиль не вызвал ощущения, что машина слишком большая или маленькая.

"Мне важна эта уверенность: когда посадка довольно высокая и я вижу все, что происходит вокруг меня, а также капот, но при этом автомобиль маневренный, что важно в плотном городском ритме", — сказала Ольга.

Ольга Чернявская / Фото: Татьяна Алдабаева для amic.ru

Что под капотом

Omoda C5 оснащается бензиновым турбированным двигателем 1.5T мощностью 147 лошадиных сил и максимальным крутящим моментом 210 Нм. Двигатель работает в связке с роботизированной шестиступенчатой коробкой передач и передним приводом.

Для Ольги Чернявской динамика автомобиля стала одним из моментов, который хотелось проверить непосредственно за рулем. На своей нынешней машине она привыкла к достаточно бодрому разгону и не хочет возвращаться к автомобилю, который долго реагирует на нажатие педали газа.

"Omoda движется достаточно динамично и при разгоне, и при торможении. При этом едет мягко", — рассказала она.

Автомобиль Omoda C5 от Автоцентра АНТ / Фото: Татьяна Алдабаева для amic.ru

Технологии, которые помогают

Современный кроссовер предполагает не только мультимедийную систему, но и электронных помощников, которые должны сделать ежедневное вождение спокойнее.

Omoda C5 оснащается интеллектуальными системами помощи водителю и камерами кругового обзора. В числе доступных решений — адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, предупреждение о сходе с полосы и удержание автомобиля в полосе, мониторинг слепых зон и предупреждение о перпендикулярном движении сзади.

Камеры позволяют контролировать пространство вокруг автомобиля.

За пассивную безопасность отвечает прочный кузов. Согласно характеристикам производителя, более 78% его конструкции выполнено из высокопрочных сталей. В автомобиле также предусмотрены шесть подушек безопасности.

Ольга Чернявская оценила автомобиль. Для нее важным оказалось сочетание нескольких характеристик: городской формат кроссовера, понятные габариты, высокая посадка, комфортные кресла, русифицированная цифровая панель и продуманная организация салона.

Omoda C5 в этом смысле рассчитана на тот же сценарий, который нужен самой Ольге: ежедневные поездки по городу, рабочие встречи, личные дела. При этом вместительные салон и багажник позволяют с комфортом выезжать и за пределы города. Модель сочетает компактность, современные технологии и набор систем помощи водителю.

Автомобиль Omoda C5 от Автоцентра АНТ / Фото: Татьяна Алдабаева для amic.ru

Познакомиться с Omoda C5 и самостоятельно пройти тест-драйв можно в Автоцентре АНТ в Барнауле.

Автоцентр АНТ

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