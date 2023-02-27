БК «Барнаул» проиграл во Владивостоке местному "Динамо"

Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Алимджан Федюшин, который совсем недавно переехал во Владивосток как раз из «Барнаула»

27 февраля 2023, 19:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com

БК «Барнаул» проиграл во Владивостоке. Очередной матч чемпионата мужской баскетбольной Суперлиги против местного «Динамо» состоялся сегодня и завершился поражением алтайской команды со счетом 62:92.

Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Алимджан Федюшин, который совсем недавно переехал во Владивосток как раз из «Барнаула». В его активе 20 очков. В алтайской команде самым активным стал Максим Прощенко. Он набрал 14 очков.

Неудача на Дальнем Востоке стала для «Барнаула» пятым подряд поражением. Команда Ивана Датьева опустилась на 12 место в турнирной таблице. Следующий матч алтайские баскетболисты проведут 10 марта дома против «Тамбова».