БК "Барнаул" выиграл на своей площадке у "Университета-Югры"

Самыми результативными у победителей стали Данила Чикарев и Владислав Ильинов, которые набрали по 19 очков

22 ноября 2023, 21:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

БК "Барнаул" выиграл на своей площадке. Очередной матч мужской баскетбольной Суперлиги против "Университета-Югры" из Сургута состоялся сегодня и завершился со счетом 84:70 в пользу барнаульцев.

Самыми результативными у победителей стали Данила Чикарев и Владислав Ильинов, которые набрали по 19 очков. Обычно самый активный в составе "Барнаула" Алимджан Федюшин в этот раз ограничился 12 очками. У югорчан наибольшую результативность продемонстрировал Глеб Суворов. На его счету 19 баллов.

После победы над "Университетом-Югрой" "Барнаул" поднялся с пятого на третье место в турнирной таблице. Следующий матч команда Александра Герасимова вновь проведет дома уже в эту субботу, 25 ноября. В гости к "Барнаулу" приедет лидер Суперлиги – подмосковные "Химки".