Благодаря мечте и интернету. Сельчанка с Алтая выиграла всероссийский конкурс

Татьяна Мищук из Поспелихи стала призером конкурса "Спасибо интернету". Ее эссе о том, как интернет помог семье, покорило жюри

14 февраля 2025, 13:00, ИА Амител erid: 2W5zFHKUYQQ

Татьяна Мищук / Фото: "Ростелеком"

Жительница с. Поспелиха Алтайского края Татьяна Мищук стала призером Х Всероссийского конкурса компьютерной грамотности "Спасибо интернету", который провели "Ростелеком" и Социальный фонд России в рамках проекта "Азбука интернета". Ее творческое эссе признали лучшим в номинации "Семейная интернет-история".

Татьяна начала осваивать "всемирную паутину" более 20 лет назад. Она вспоминает, что в начале 2000-х продала автомобиль, чтобы купить компьютер, – тогда это стало решающим шагом для будущего семьи. Благодаря обучению онлайн дочь Татьяны выиграла конкурс по английскому языку и получила возможность учиться за рубежом. В своем эссе Татьяна пишет, что это событие перевернуло их семейную жизнь. Члены семьи поняли, что даже самые заветные и невероятные мечты сбываются, особенно если рядом есть такой помощник, как интернет.

Татьяна признается, что сегодня уже не представляет жизни без Сети, ведь она не знает границ.

"Дочь работает в международной компании, а я освоила несколько программ и помогаю ей в поиске клиентов", – отмечает Татьяна Мищук. По профессии она инженер по охране труда, но благодаря интернету смогла освоить торговлю и стать внештатным помощником крупной китайской компании.

За эту помощь Татьяну пригласили в Поднебесную, где она посетила Гуанчжоу и получила путевку в живописный уголок страны. Сегодня женщина продолжает работать онлайн, общается с внуком по видеосвязи и руководит танцевальной группой для пенсионеров. В качестве приза за победу "Ростелеком" подарил ей мобильный телефон.

"Алтайские пенсионеры регулярно участвуют в конкурсе "Спасибо интернету". Мы все чаще видим работы жителей сельской глубинки, куда в последние годы смогли дотянуться оптикой и предоставить доступ в Сеть", – говорит директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.И подчеркивает, что сейчас базовые станции провайдера работают в 161 малом населенном пункте, а в прошлом году партию учебного пособия "Азбука интернета" оператор передал в дар районным подразделениям Союза пенсионеров Алтайского края.

В юбилейном конкурсе приняли участие 4775 пользователей пенсионного и предпенсионного возраста из 77 регионов России. Большинство из них – жители малых городов и сельских районов.

ПАО "Ростелеком"

Реклама