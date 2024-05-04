Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

4 мая пламя доставят в Россию

04 мая 2024, 18:50, ИА Амител

Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме в 2022 году / Фото: ABIR SULTAN / EPA / ТАСС

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Трансляцию события вели российские телеканалы.

Огонь появляется в храме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Посмотреть на схождение пламени и умыться им приехали тысячи паломников.

Уже сегодня Благодатный огонь доставят в московский аэропорт Внуково. Оттуда представители епархий в лампадах развезут пламя по регионам.