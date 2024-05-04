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Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

4 мая пламя доставят в Россию

04 мая 2024, 18:50, ИА Амител

Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме в 2022 году / Фото: ABIR SULTAN / EPA / ТАСС
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме в 2022 году / Фото: ABIR SULTAN / EPA / ТАСС

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Трансляцию события вели российские телеканалы.

Огонь появляется в храме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Посмотреть на схождение пламени и умыться им приехали тысячи паломников. 

Уже сегодня Благодатный огонь доставят в московский аэропорт Внуково. Оттуда представители епархий в лампадах развезут пламя по регионам.

пасха
Читайте также в сюжете: Пасха - 2024

Комментарии 4

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Гость

21:55:03 04-05-2024

Христос воскрес!

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Гость

07:37:03 05-05-2024

Гость (21:55:03 04-05-2024) Христос воскрес!... ведьмаку заплатите чеканной монетой

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Гость

22:52:52 04-05-2024

В этом году интересно спичками или зажигалкой поджигали?

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Гость

21:02:49 05-05-2024

Опять божья благодать на столицу еврейского государства.И так каждый год.

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