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Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

19 апреля пламя доставят в Россию

19 апреля 2025, 19:15, ИА Амител

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме в 2024 году / Фото: Иван Батырев / ТАСС
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме в 2024 году / Фото: Иван Батырев / ТАСС

В храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне Пасхи сошел Благодатный огонь. 

Он появляется в храме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Посмотреть на схождение пламени и умыться им приехали тысячи паломников.

Кадры события публикует РИА Новости:

Уже сегодня Благодатный огонь доставят самолетом в Москву. Оттуда пламя передадут в храм Христа Спасителя и другие храмы столицы.

Что важно знать

Благодатный огонь – это священный огонь, который ежегодно сходит в Великую субботу накануне православной Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время особого богослужения, проводимого Иерусалимским патриархом. Он символизирует воскресение Иисуса Христа и считается верующими зримым чудом, подтверждающим истинность христианской веры.

По свидетельствам паломников, в первые минуты после схождения огонь обладает особыми свойствами – не обжигает кожу и позволяет "умываться" пламенем. Это событие объединяет верующих по всему миру, а сам огонь быстро распространяется в православные страны, включая Россию, как символ надежды и духовного обновления.

религия пасха
Читайте также в сюжете: Пасха - 2025

Комментарии 6

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Гость

19:56:28 19-04-2025

Произошел очередной фокус с огнем. Ох! Накажет Бог этих фокусников и тех, кто этому верит.

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Гость

20:36:43 19-04-2025

Не сошел. а зажгли!!!

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Гость

08:22:22 20-04-2025

Почем опиум нынче?

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Гость

12:38:55 20-04-2025

Гость (08:22:22 20-04-2025) Почем опиум нынче?... 750 долларов за кг, но это 2022 год, плюс логистика, плюс инфляция, плюс

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Дюша

08:54:56 21-04-2025

А кто разрешил открытый огонь на борту самолета? Я так понимаю, что авиакомпания должна остаться без лицензии...

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Гость

09:46:24 21-04-2025

Дюша (08:54:56 21-04-2025) А кто разрешил открытый огонь на борту самолета? Я так поним... А огня открытого и не будет в самолете. Перед выходом чиркнут зажигалкой и нет проблем.

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