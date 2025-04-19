Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
19 апреля пламя доставят в Россию
19 апреля 2025, 19:15, ИА Амител
В храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне Пасхи сошел Благодатный огонь.
Он появляется в храме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Посмотреть на схождение пламени и умыться им приехали тысячи паломников.
Кадры события публикует РИА Новости:
Уже сегодня Благодатный огонь доставят самолетом в Москву. Оттуда пламя передадут в храм Христа Спасителя и другие храмы столицы.
Что важно знать
Благодатный огонь – это священный огонь, который ежегодно сходит в Великую субботу накануне православной Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время особого богослужения, проводимого Иерусалимским патриархом. Он символизирует воскресение Иисуса Христа и считается верующими зримым чудом, подтверждающим истинность христианской веры.
По свидетельствам паломников, в первые минуты после схождения огонь обладает особыми свойствами – не обжигает кожу и позволяет "умываться" пламенем. Это событие объединяет верующих по всему миру, а сам огонь быстро распространяется в православные страны, включая Россию, как символ надежды и духовного обновления.
19:56:28 19-04-2025
Произошел очередной фокус с огнем. Ох! Накажет Бог этих фокусников и тех, кто этому верит.
20:36:43 19-04-2025
Не сошел. а зажгли!!!
08:22:22 20-04-2025
Почем опиум нынче?
12:38:55 20-04-2025
Гость (08:22:22 20-04-2025) Почем опиум нынче?... 750 долларов за кг, но это 2022 год, плюс логистика, плюс инфляция, плюс
08:54:56 21-04-2025
А кто разрешил открытый огонь на борту самолета? Я так понимаю, что авиакомпания должна остаться без лицензии...
09:46:24 21-04-2025
Дюша (08:54:56 21-04-2025) А кто разрешил открытый огонь на борту самолета? Я так поним... А огня открытого и не будет в самолете. Перед выходом чиркнут зажигалкой и нет проблем.