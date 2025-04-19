Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

19 апреля пламя доставят в Россию

19 апреля 2025, 19:15, ИА Амител

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме в 2024 году / Фото: Иван Батырев / ТАСС

В храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне Пасхи сошел Благодатный огонь.

Он появляется в храме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Посмотреть на схождение пламени и умыться им приехали тысячи паломников.

Кадры события публикует РИА Новости:

Уже сегодня Благодатный огонь доставят самолетом в Москву. Оттуда пламя передадут в храм Христа Спасителя и другие храмы столицы.

Что важно знать

Благодатный огонь – это священный огонь, который ежегодно сходит в Великую субботу накануне православной Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время особого богослужения, проводимого Иерусалимским патриархом. Он символизирует воскресение Иисуса Христа и считается верующими зримым чудом, подтверждающим истинность христианской веры.

По свидетельствам паломников, в первые минуты после схождения огонь обладает особыми свойствами – не обжигает кожу и позволяет "умываться" пламенем. Это событие объединяет верующих по всему миру, а сам огонь быстро распространяется в православные страны, включая Россию, как символ надежды и духовного обновления.