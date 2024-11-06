Благотворительный фонд "Мой Алтай" поддержал музыкальную смену для одаренных детей

12 юных музыкантов Алтайского края прошли обучение на профильной смене Allegro

06 ноября 2024, 15:20, ИА Амител

Смена Allegro для одаренных детей региона / Фото: пресс-служба БФ "Мой Алтай", Юлия Щепина

С 28 октября по 3 ноября в бийском филиале Алтайского государственного музыкального колледжа при поддержке благотворительного фонда "Мой Алтай" прошла профильная смена Allegro* для одаренных детей региона. В этом году в программе приняли участие 12 юных музыкантов из разных уголков региона: Бийска, Барнаула, Ярового, Кулунды, Шипуново, Зонального и Бийского районов.

Участники мероприятия / Фото: пресс-служба БФ "Мой Алтай", Юлия Щепина

Ребята прошли курс "Инструментально-исполнительское искусство: Народные инструменты, фортепиано". Цель смены – помочь юным талантам улучшить навыки исполнения и продемонстрировать престиж музыкальной профессии.

Смену Allegro организуют с 2020 года, и она зарекомендовала себя в качестве стартовой площадки для будущих студентов музыкального колледжа Бийска. В этом году отбор был особенно строгим, предпочтение отдавали участникам из отдаленных районов.

Инна Темникова / Фото: пресс-служба БФ "Мой Алтай", Юлия Щепина

Одна из участниц программы – 14-летняя пианистка из Кулунды Инна Темникова. Музыкой она занимается с семи лет, обожает играть мелодии из кино и аниме и мечтает стать концертмейстером. Инна поделилась, что обучение в Allegrо было насыщенным и даже тяжелым, но педагоги всегда поддерживали и вдохновляли на развитие.

Курс получился действительно разносторонним. С участниками смены занимались доцент Новосибирской государственной консерватории Елена Нестеренко, преподаватели колледжа, ассистенты, для ребят провели уроки по самоподготовке, мастер-классы и культурные мероприятия.

Татьяна Лисовенко и Любовь Яковлева / Фото: пресс-служба БФ "Мой Алтай", Юлия Щепина

По словам куратора программы Татьяны Лисовенко, в этом году количество участников выросло до 12. Кроме того, обучались и преподаватели колледжа, в этом году шесть педагогов отучились в образовательном центре "Сириус".

"Решили поучаствовать в конкурсе социальных проектов фонда "Мой Алтай". Летом включились в работу и написали проект. В принципе не очень сложно, потому что понятные условия, а у нас понятные цели и задачи", – рассказала Татьяна Лисовенко.

Фонд "Мой Алтай" выделил грант в 90 тыс. рублей. На эти средства приобрели сувенирную продукцию для участников программы, билеты в театр, канцелярские товары и видеокамеру для работы на проекте.

Выбор Алтайского государственного музыкального колледжа в Бийске для проведения смены неслучаен. Колледж входит в сотню лучших средних специальных учебных заведений России и неоднократно награждался медалями и дипломами за вклад в развитие культуры и образования.

* Allegro ("Аллерго")