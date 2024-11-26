Благотворительный фонд "Мой Алтай" поддержал рубцовский центр бездомных животных

Проект приюта победил в конкурсе и получил деньги на развитие

26 ноября 2024, 11:00, ИА Амител

Кошки в рубцовском центре для бездомных животных "Котофей Котофеич" / Фото: Ирина Жукова / "Местное время"

Алтайская краевая общественная организация защиты животных "КотоПёс" продолжает развивать проект "Обрети верного друга", который поддержал благотворительный фонд "Мой Алтай". Так, в рубцовском центре для бездомных животных "Котофей Котофеич" установят террасу, что значительно улучшит условия содержания и выгула животных. На эти цели организация получила 100 тыс. рублей.

В рамках проекта уже завершили монтаж террасы. Осталось силами центра покрасить лестницу, прикрепить мягкие лежанки, полочки и сухое дерево для коготков. А также там проводят занятия по анималотерапии для разных групп жителей, включая учащихся, спортсменов, пенсионеров и детей-сирот.

Центр помогает жителям города развивать ответственное отношение к четвероногим, пропагандирует важность стерилизации животных. Также здесь помогают кошкам социализироваться с помощью организованных прогулок.

Кошки в рубцовском центре для бездомных животных "Котофей Котофеич" и новый вольер для выгула / Фото: Ирина Жукова / "Местное время"

Центр, работающий с 2019 года, уже стал домом для около 90 кошек, многие из которых – возрастные или с особенностями здоровья. Здесь жители города могут пообщаться с животными, погладить их и даже забрать домой.

По словам заместителя председателя организации "КотоПёс" Разии Ибрагимовой, посетители охотно взаимодействуют с животными: они кормят кошек, помогают ухаживать за ними и узнают больше об особенностях их содержания. Семья одного школьника, побывав на занятии, решила взять домой маленькую кошку.