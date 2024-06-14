Благотворительный фонд "Мой Алтай" запускает конкурс социальных проектов

Заявки будут принимать все лето

14 июня 2024, 12:00, ИА Амител

Фонд "Мой Алтай" / Фото: altai-fond.ru

Благотворительный фонд "Мой Алтай" проведет конкурс социальных проектов. Лучшие получат средства на реализацию.

Что это за конкурс?

Задача конкурса – вовлечь молодежь в добровольческое движение и помочь в решении важных социальных проблем региона.

"Подать заявку можно в одной из семи представленных номинаций – экология, спорт, волонтерство, творчество, образование, семья и патриотизм. Бюджет проекта не должен превышать 100 тысяч рублей, премия за реализацию составляет 20 тысяч. Итоги будут подведены до конца года", – отметил директор фонда "Мой Алтай" Антон Теслин.

Кто может принять участие?

К участию в конкурсе допускаются не только некоммерческие организации, но и физические лица, а также бюджетные организации.

Как подать заявку?

Подать заявку можно до 1 сентября 2024 года на электронный адрес info@altai-fond.ru.

Подробнее ознакомиться с номинациями, критериями оценки и условиями можно в положении о конкурсе на сайте altai-fond.ru.