"Блестяшка" Орлова рассказала о беременности после обвинений в накладном животе

Второй ребёнок родится через 22 года после появления на свет первенца

30 января 2023, 15:32, ИА Амител

Фото: vk.com/olgaorlova1311

Российская телеведущая и певица Ольга Орлова, ранее выступавшая в группе "Блестящие", на своей странице во "ВКонтакте" рассказала детали второй беременности.

О беременности Орлова сообщила несколько месяцев назад. После этого, по её словам, она постоянно сталкивается с критикой. Поклонники считают, что она носит накладной живот и воспользовалась услугами суррогатной матери.

"Везде в соцсетях пишут, как она достала со своим накладным животом. Я вот думаю, если им показать – что они станут писать после этого? Хоть кому-то будет стыдно?" – отметила телеведущая.

Она указала, что "всегда знала о том, что у неё будет два ребёнка". Примечательно, что второй ребёнок родится через 22 года после появления на свет первенца.

Орлова подчеркнула, что за прошедшие годы несколько раз беременела, но все попытки заканчивались потерей малыша.