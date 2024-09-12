Блинкен: страны НАТО дали понять, что вступление Украины в альянс неизбежно

Госсекретарь подчеркнул, что для вступления в альянс Киеву придется пройти ряд реформ

12 сентября 2024, 08:14, ИА Амител

Американский флаг / Фото: unsplash.com

Входящие в НАТО страны четко дали понять Киеву, что вступление Украины в альянс неизбежно. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев.

Напомним, что Блинкен приехал на Украину 11 сентября. Его визит случился на фоне просьб Киева о поставках новых вооружений. Вместе с американским дипломатом украинскую столицу посетил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.

"Страны НАТО встретились и дали четко понять, что вступление Украины в НАТО является неотвратимым, и теперь Украина следует по этому пути", – сказал Блинкер во время общения с журналистами.

Госсекретарь подчеркнул, что для вступления в НАТО Киеву придется пройти ряд реформ.