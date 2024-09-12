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Блинкен: страны НАТО дали понять, что вступление Украины в альянс неизбежно

Госсекретарь подчеркнул, что для вступления в альянс Киеву придется пройти ряд реформ

12 сентября 2024, 08:14, ИА Амител

Американский флаг / Фото: unsplash.com
Американский флаг / Фото: unsplash.com

Входящие в НАТО страны четко дали понять Киеву, что вступление Украины в альянс неизбежно. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев.

Напомним, что Блинкен приехал на Украину 11 сентября. Его визит случился на фоне просьб Киева о поставках новых вооружений. Вместе с американским дипломатом украинскую столицу посетил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.

"Страны НАТО встретились и дали четко понять, что вступление Украины в НАТО является неотвратимым, и теперь Украина следует по этому пути", – сказал Блинкер во время общения с журналистами.

Госсекретарь подчеркнул, что для вступления в НАТО Киеву придется пройти ряд реформ.

США Политика

Комментарии 5

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Гость

08:23:46 12-09-2024

Значит к тому времени уже не кому будет вступать, не будет страны как таковой

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Гость

08:36:34 12-09-2024

Вместе с Россией наверное

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Гость

08:52:59 12-09-2024

Зная о том что упыри приехали в Киев, почему туда не прилетело ни одной ракеты?

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Гость

09:12:22 12-09-2024

Гость (08:52:59 12-09-2024) Зная о том что упыри приехали в Киев, почему туда не прилете... Может поэтому и не прилетело. Тогда нехорошо

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Гость

09:37:44 12-09-2024

С одной стороны это заявление для Зели, воюй мы мысленно с тобой, а с другой это подготовка для полномасштабного вовлечение стран НАТО в войну против России.

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