Блиновская потеряла 400 сотрудников
У нее уволились пиарщики, кураторы и айтишники, которые помогали реализовывать и продвигать курсы
16 декабря 2023, 18:00, ИА Амител
Блогерша Елена Блиновская потеряла больше 400 сотрудников, потому что не смогла выплачивать зарплату с арестованных счетов. Об этом пишет Mash.
От авторши "марафонов желаний" ушли пиарщики, кураторы и айтишники. Они помогали ей с реализацией и продвижением курсов и получали за это в среднем 60 тысяч рублей в месяц.
"Со слов нашего источника, финальный расчет смогли получить все", – отмечает канал.
В апреле 2023 года Блиновскую задержали при попытке пересечь российскую границу. Позже ее посадили под домашний арест. Блогершу обвинили в неуплате налогов на сумму более 918 млн. Ее счета и недвижимость были арестованы.
20:25:12 16-12-2023
Всё оплатила.
08:53:18 17-12-2023
Если бы не её детишки - закрыли бы её уже давно в "хате".
13:02:15 17-12-2023
Есть же чокнутые ,ещё её смотрели и платили - да уж.