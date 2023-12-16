Блиновская потеряла 400 сотрудников

У нее уволились пиарщики, кураторы и айтишники, которые помогали реализовывать и продвигать курсы

16 декабря 2023, 18:00, ИА Амител

Фото: vk.com/sweet_sweet_lady

Блогерша Елена Блиновская потеряла больше 400 сотрудников, потому что не смогла выплачивать зарплату с арестованных счетов. Об этом пишет Mash.

От авторши "марафонов желаний" ушли пиарщики, кураторы и айтишники. Они помогали ей с реализацией и продвижением курсов и получали за это в среднем 60 тысяч рублей в месяц.

"Со слов нашего источника, финальный расчет смогли получить все", – отмечает канал.

В апреле 2023 года Блиновскую задержали при попытке пересечь российскую границу. Позже ее посадили под домашний арест. Блогершу обвинили в неуплате налогов на сумму более 918 млн. Ее счета и недвижимость были арестованы.