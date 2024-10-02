Блиновская закрыла весь долг по НДФЛ перед налоговой
Теперь ей предстоит выплатить НДС, пени и штрафы
02 октября 2024, 20:25, ИА Амител
Фото: официальный Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции
Юристы блогера Елены Блиновской закрыли ее долг по НДФЛ (налог на доходы физических лиц), сейчас идет погашение НДС (налог на добавочную стоимость). Как сообщает ТАСС, об этом заявил один из юристов блогера – Иван Морозов.
"Из общего совокупного долга нашей доверительницы перед государством в размере 1 151 722 000 рублей на сегодняшний день выплачено 320,286 млн рублей – это погашенная недоимка в полном объеме по НДФЛ", – заявил он.
После этого потребуется выплатить свыше 587 млн рублей долга по НДС, а также 211 млн рублей штрафа и пени порядка 340 млн рублей.
05:29:29 03-10-2024
Где раньше была налоговая.
14:24:47 04-10-2024
Издеваются, 500 млн штрафов и пени. Мне ее жалко, несправедливо. Но сейчас почти всем блогерам достается
19:33:54 05-10-2024
Вика (14:24:47 04-10-2024) Издеваются, 500 млн штрафов и пени. Мне ее жалко, несправедл... покупала ее... как их там... а, вспомнила! разводы для лохушек?
16:12:55 04-10-2024
Сочувствую Елене и ее детям...
15:29:56 05-10-2024
Гость (16:12:55 04-10-2024) Сочувствую Елене и ее детям...... Я тоже очень сочувствую. Налоговая проснулась по наводке. 40ка -летие грандиозное получилось.... Как одна из причин и потом эта стычка с Собчак Ксенией....
19:20:45 04-10-2024
Ее нужно посадить в тюрьму и не выпускать. Почему людей обманом она отбирает деньги. Она опасна для общества. Такие люди не справляются.
16:32:54 05-10-2024
Валентина (19:20:45 04-10-2024) Ее нужно посадить в тюрьму и не выпускать. Почему людей обма... Почему обманом?
Люди сами должны думать, куда и кому отдавать деньги.
20:01:05 04-10-2024
Пусть посидит и подумает как доверчивых дураков обирать , тварь 🤬 эти погашение долгов не юристы же оплачивают, а муженёк сбежавший припрятанное потихоньку полегоньку на погашение ввделяет
15:32:30 05-10-2024
Марина (20:01:05 04-10-2024) Пусть посидит и подумает как доверчивых дураков обирать , тв... Она многим, очень многим помогла найти себя.
А деньги были отданы добровольно. Моя доч за 5 дней сдала 8 экзаменов, получила красный диплом, уехала отдыхать, куда хотела, вышла замуж, за кого хотела... Это результат Марафона Блиновской. А Вы брызжите желчью.
19:35:09 05-10-2024
Гость (15:32:30 05-10-2024) Она многим, очень многим помогла найти себя.А деньги был... ахахаха, я думала таких как вы не бывает))
08:41:48 06-10-2024
Гость (15:32:30 05-10-2024) Она многим, очень многим помогла найти себя.А деньги был... И все это за 5 дней? Невероятно!
02:31:09 05-10-2024
Мне её жалко. Конечно, она не святая, но не до такой же степени!! Она же многодетная мама.
02:51:33 05-10-2024
Доверчивых дураков надо всегда обдирать, они это заслуживают
19:37:55 05-10-2024
Ирина (02:51:33 05-10-2024) Доверчивых дураков надо всегда обдирать, они это заслуживают... я почитала комменты и соглашусь с вами. по ним психиатры плачут, а они мошеннице деньги несут. ну пусть носят дальше- вообще таких не жалко.