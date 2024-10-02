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Блиновская закрыла весь долг по НДФЛ перед налоговой

Теперь ей предстоит выплатить НДС, пени и штрафы

02 октября 2024, 20:25, ИА Амител

Фото: официальный Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции
Фото: официальный Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции

Юристы блогера Елены Блиновской закрыли ее долг по НДФЛ (налог на доходы физических лиц), сейчас идет погашение НДС (налог на добавочную стоимость). Как сообщает ТАСС, об этом заявил один из юристов блогера – Иван Морозов.

"Из общего совокупного долга нашей доверительницы перед государством в размере 1 151 722 000 рублей на сегодняшний день выплачено 320,286 млн рублей – это погашенная недоимка в полном объеме по НДФЛ", – заявил он.

После этого потребуется выплатить свыше 587 млн рублей долга по НДС, а также 211 млн рублей штрафа и пени порядка 340 млн рублей.

блогеры

Комментарии 14

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Гость

05:29:29 03-10-2024

Где раньше была налоговая.

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Вика

14:24:47 04-10-2024

Издеваются, 500 млн штрафов и пени. Мне ее жалко, несправедливо. Но сейчас почти всем блогерам достается

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Элен без ребят

19:33:54 05-10-2024

Вика (14:24:47 04-10-2024) Издеваются, 500 млн штрафов и пени. Мне ее жалко, несправедл... покупала ее... как их там... а, вспомнила! разводы для лохушек?

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Гость

16:12:55 04-10-2024

Сочувствую Елене и ее детям...

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Гость

15:29:56 05-10-2024

Гость (16:12:55 04-10-2024) Сочувствую Елене и ее детям...... Я тоже очень сочувствую. Налоговая проснулась по наводке. 40ка -летие грандиозное получилось.... Как одна из причин и потом эта стычка с Собчак Ксенией....

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Валентина

19:20:45 04-10-2024

Ее нужно посадить в тюрьму и не выпускать. Почему людей обманом она отбирает деньги. Она опасна для общества. Такие люди не справляются.

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Гость

16:32:54 05-10-2024

Валентина (19:20:45 04-10-2024) Ее нужно посадить в тюрьму и не выпускать. Почему людей обма... Почему обманом?
Люди сами должны думать, куда и кому отдавать деньги.

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Марина

20:01:05 04-10-2024

Пусть посидит и подумает как доверчивых дураков обирать , тварь 🤬 эти погашение долгов не юристы же оплачивают, а муженёк сбежавший припрятанное потихоньку полегоньку на погашение ввделяет

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Гость

15:32:30 05-10-2024

Марина (20:01:05 04-10-2024) Пусть посидит и подумает как доверчивых дураков обирать , тв... Она многим, очень многим помогла найти себя.
А деньги были отданы добровольно. Моя доч за 5 дней сдала 8 экзаменов, получила красный диплом, уехала отдыхать, куда хотела, вышла замуж, за кого хотела... Это результат Марафона Блиновской. А Вы брызжите желчью.

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Элен без ребят

19:35:09 05-10-2024

Гость (15:32:30 05-10-2024) Она многим, очень многим помогла найти себя.А деньги был... ахахаха, я думала таких как вы не бывает))

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Гость

08:41:48 06-10-2024

Гость (15:32:30 05-10-2024) Она многим, очень многим помогла найти себя.А деньги был... И все это за 5 дней? Невероятно!

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Мира

02:31:09 05-10-2024

Мне её жалко. Конечно, она не святая, но не до такой же степени!! Она же многодетная мама.

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Ирина

02:51:33 05-10-2024

Доверчивых дураков надо всегда обдирать, они это заслуживают

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Элен без ребят

19:37:55 05-10-2024

Ирина (02:51:33 05-10-2024) Доверчивых дураков надо всегда обдирать, они это заслуживают... я почитала комменты и соглашусь с вами. по ним психиатры плачут, а они мошеннице деньги несут. ну пусть носят дальше- вообще таких не жалко.

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