Блиновская закрыла весь долг по НДФЛ перед налоговой

Теперь ей предстоит выплатить НДС, пени и штрафы

02 октября 2024, 20:25, ИА Амител

Фото: официальный Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции

Юристы блогера Елены Блиновской закрыли ее долг по НДФЛ (налог на доходы физических лиц), сейчас идет погашение НДС (налог на добавочную стоимость). Как сообщает ТАСС, об этом заявил один из юристов блогера – Иван Морозов.

"Из общего совокупного долга нашей доверительницы перед государством в размере 1 151 722 000 рублей на сегодняшний день выплачено 320,286 млн рублей – это погашенная недоимка в полном объеме по НДФЛ", – заявил он.

После этого потребуется выплатить свыше 587 млн рублей долга по НДС, а также 211 млн рублей штрафа и пени порядка 340 млн рублей.