Блины, гулянья и конкурсы. Как пройдет "Самая Русская Масленица" в Барнауле?

Русское Радио Барнаул подготовило для горожан веселую и вкусную программу в парке "Изумрудный"

19 февраля 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJkZD5S

Выступление ансамбля / Фото: Татьяна Алдабаева

2 марта 2025 года Русское Радио Барнаул и парк "Изумрудный" приглашают жителей и гостей города на "Самую Русскую Масленицу". По-настоящему народный праздник планируют отметить с размахом. А для того чтобы прочувствовать весь его колорит и атмосферу, организаторы подготовили развлекательные и интерактивные зоны как на главной сцене, так и по всему парку.

Так, на площади около "Визит-центра" гостей ждут конкурсы с памятными подарками, зажигательные народные танцы от ансамбля русского танца "Школьные годы" и песни от народного молодежного хора русской песни "Сибиряночка" имени М.Ф. Шахворостова и вокальной студии АлтГУ "СибириЯ". А еще – массовые хороводы вокруг масленичного чучела и его финальное сжигание.

Фишка программы – конкурс по поеданию блинов на скорость "Богатырская трапеза". С 24 февраля в эфире Русское Радио Барнаул стартует набор участников, по итогам которого выберут трех любителей масленичных угощений. Еще двух народных представителей отберут из желающих на самом мероприятии.

Праздничная атмосфера будет царить во всем парке: веселые русские забавы, детские интерактивные зоны, фуд-корт с угощениями на любой вкус. Каждый точно найдет что-то интересное для себя.

Приходите всей семьей 2 марта 2025 года с 12:00 до 15:00 в "Изумрудный", чтобы встретить весну ярко, весело и со вкусом. Вход свободный. Интерактивная карта и программа мероприятия доступны по ссылке.

Банер мероприятия предоставлен организаторами

Возрастное ограничение 0+

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Партнер "Богатырской трапезы" и мероприятия – гастромаркет "Днем с огнем". Не обязательно готовить дома самостоятельно. Гастромаркет "Днем с огнем" – где еда как любовь.

ИП Шаповалова А. Д.

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