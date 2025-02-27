Блины, конкурсы и подарки. На Взлетной в Барнауле пройдет веселый праздник проводов зимы
"Эко-Ярмарка" приглашает на "Семейную Эко Масленицу"
27 февраля 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFFzLW8G
На пороге весна, а значит, самое время провожать зиму. 1 марта 2025 года барнаульцев приглашают на "Семейную Эко Масленицу". Праздник пройдет на Взлетной, 2к, в 12:00. Здесь можно не только попробовать вкусные блины и согреться ароматным чаем, но и принять участие в конкурсах, получить подарки и весело провести выходной.
Гостей ждут:
- вкусные румяные блины с различными начинками;
- ароматный горячий чай с добавками;
- тематические забавы – конкурсы, активные игры для всей семьи;
- сжигание чучела – куда без него.
Организатор праздника – продовольственный рынок "Эко-Ярмарка", где более 150 арендаторов предлагают свежие и натуральные продукты от алтайских фермеров. А еще – товары для дома, одежду, аксессуары, игрушки, мебель, кованые изделия и оригинальные работы ремесленников. Удобная парковка, просторные торговые ряды, тележки для покупок и терминалы для оплаты – шопинг станет легким и приятным.
На "Семейной Эко Масленице" подарков хватит на всех – призы, сувениры и сюрпризы от партнеров и спонсоров:
- "Бочкари" – натуральные напитки из чистой воды Алтая;
- "Алтайское поместье" – производитель подсолнечного масла, использующий метод холодного прессования с применением бережной очистки;
- "Чижик" – полезные и нужные товары для всей семьи;
- "Океаника" – свежая рыба и морепродукты;
- "Невод" – большой выбор качественной рыбной продукции;
- "Белорусские продукты" – вкусные и полезные товары из Белоруссии;
- "Тонар" – производитель мангалов, уличных кухонь и печей.
Приходите всей семьей: будет вкусно, весело и интересно.
Эко-Ярмарка "На Взлетной"
Адрес: Барнаул, ул. Взлетная, 2к
График работы: ежедневно с 09:00 до 20:00
"ВКонтакте"
"Одноклассники"
Телеграм-канал
Сайт
Фото: freepik.com
Возрастное ограничение 0+
ООО "Эко-Ярмарка"Реклама
Комментарии 0