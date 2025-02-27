Блины, конкурсы и подарки. На Взлетной в Барнауле пройдет веселый праздник проводов зимы

"Эко-Ярмарка" приглашает на "Семейную Эко Масленицу"

27 февраля 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFFzLW8G

"Сибирская Масленица – 2024" / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

На пороге весна, а значит, самое время провожать зиму. 1 марта 2025 года барнаульцев приглашают на "Семейную Эко Масленицу". Праздник пройдет на Взлетной, 2к, в 12:00. Здесь можно не только попробовать вкусные блины и согреться ароматным чаем, но и принять участие в конкурсах, получить подарки и весело провести выходной.

Гостей ждут:

вкусные румяные блины с различными начинками;

ароматный горячий чай с добавками;

тематические забавы – конкурсы, активные игры для всей семьи;

сжигание чучела – куда без него.

"Эко Масленица" на Взлетной / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Организатор праздника – продовольственный рынок "Эко-Ярмарка", где более 150 арендаторов предлагают свежие и натуральные продукты от алтайских фермеров. А еще – товары для дома, одежду, аксессуары, игрушки, мебель, кованые изделия и оригинальные работы ремесленников. Удобная парковка, просторные торговые ряды, тележки для покупок и терминалы для оплаты – шопинг станет легким и приятным.

На "Семейной Эко Масленице" подарков хватит на всех – призы, сувениры и сюрпризы от партнеров и спонсоров:

"Бочкари" – натуральные напитки из чистой воды Алтая;

"Алтайское поместье" – производитель подсолнечного масла, использующий метод холодного прессования с применением бережной очистки;

"Чижик" – полезные и нужные товары для всей семьи;

"Океаника" – свежая рыба и морепродукты;

"Невод" – большой выбор качественной рыбной продукции;

"Белорусские продукты" – вкусные и полезные товары из Белоруссии;

"Тонар" – производитель мангалов, уличных кухонь и печей.

Приходите всей семьей: будет вкусно, весело и интересно.

Афиша предоставлена организаторами

Эко-Ярмарка "На Взлетной"

Адрес: Барнаул, ул. ​Взлетная, 2к

График работы: ежедневно с 09:00 до 20:00

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