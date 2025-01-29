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Ближе к апокалипсису. Стрелки часов Судного дня сдвинулись на 89 секунд до полуночи

По версии университета Чикаго, оттащить мир от края пропасти должны США, Россия и Китай

29 января 2025, 11:10, ИА Амител

Взрыв / Фото: https://pxhere.com/ru/photo/951125
Взрыв / Фото: https://pxhere.com/ru/photo/951125

Стрелки часов Судного дня, отсчитывающих условное время до возможного апокалипсиса, сдвинулись на одну секунду вперед. Сейчас они показывают 89 секунд до наступления полуночи. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ежегодный Бюллетень ядерных исследований университета Чикаго.

По версии ученых, сейчас человечество находится ближе всего к апокалипсису. За 78 лет существования часов стрелки еще никогда не были так близко к полуночи.

В 2025 году факторами, которые повлияли на положение стрелок, стали:

  • ядерное оружие;
  • климатический кризис;
  • искусственный интеллект;
  • инфекции;
  • конфликты на Украине и Ближнем Востоке.

"США, Китай и Россия несут ответственность за то, чтобы оттащить мир от края пропасти", – говорится в Бюллетене ядерных испытаний.

В последний раз стрелки сдвигались в январе 2023 года на 10 секунд вперед. До этого они на несколько лет задержались на отметке 100 секунд. В 2024 году положение стрелок не изменялось.

Впервые эти часы "запустили" на обложке Бюллетеня ядерных исследований в 1947 году. Дальше всего от ядерной полуночи стрелки часов находились в 1991 году, когда СССР и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. На часах тогда было 23:43.

Показания часов ежегодно рассчитывают 15 нобелевских лауреатов. Авторы Бюллетеня утверждают, что часы стали "индикатором того, насколько мир уязвим перед возможностью катастрофы из-за ядерного оружия, климатических изменений и новых технологий".

Комментарии 12

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Гость

11:15:39 29-01-2025

Так жениться или нет уже?

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Гость

11:22:08 29-01-2025

Гость (11:15:39 29-01-2025) Так жениться или нет уже?... нет конечно!! поверь не надо)

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Гость

12:17:15 29-01-2025

Гость (11:22:08 29-01-2025) нет конечно!! поверь не надо)... А за пивом бежать?

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Гость

13:17:10 29-01-2025

Гость (12:17:15 29-01-2025) А за пивом бежать?... Никогда не поздно!

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Гость

13:23:53 29-01-2025

Гость (12:17:15 29-01-2025) А за пивом бежать?... Да. Но главное- надо точно знать, где твоё полотенце.

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Гость

11:17:38 29-01-2025

Отвлекалка очередная от ценников ЖКХ, ГСМ, и импортозамещательское подобие продуктов...

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Гость

12:35:16 29-01-2025

Гость (11:17:38 29-01-2025) Отвлекалка очередная от ценников ЖКХ, ГСМ, и импортозамещате... "По версии университета Чикаго" конец цитаты. Бедные американе

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Гость

11:26:32 29-01-2025

После таких рассказов рожать охота и всразу по многу.

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Гость

11:33:55 29-01-2025

Мы все умрем?

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Гость

11:37:57 29-01-2025

Гость (11:33:55 29-01-2025) Мы все умрем?... да уж сколько было этих апокалипсов обещано(

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Грыша

12:14:07 29-01-2025

Теперь то точно бахнем! Президент сказал мы в рай-мир в труху!

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Гость

13:28:36 29-01-2025

оттащить мир от края пропасти должны США, Россия и Китай --- поди получится

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