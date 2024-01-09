Блогер для съемки видео бросил младенца в снег

Пользователи соцсетей предложили обратиться в органы опеки

09 января 2024, 08:39, ИА Амител

Кадр из видео

Криптоблогер-миллионник Сергей Косенко бросил своего сына в снег для видео. Ролик он опубликовал в социальных сетях.

"Первый полет Лео", – подписал видео Косенко.

Поступок блогера возмутил пользователей соцсетей и дошел до депутатов и общественных деятелей. Глава комитета Госдумы по делам материнства, отцовства и детства Нина Останина заявила о том, что собирается обратиться в правоохранительные органы, а глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина намекнула на то, что блогера ждет проверка со стороны налоговой.

Отметим, что в запрещенном "нельзяграме" у Косенко около семи миллионов подписчиков. Блогер живет в элитном пригороде Лос-Анджелеса Беверли-Хиллз.