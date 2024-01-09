Блогер для съемки видео бросил младенца в снег
Пользователи соцсетей предложили обратиться в органы опеки
09 января 2024, 08:39, ИА Амител
Криптоблогер-миллионник Сергей Косенко бросил своего сына в снег для видео. Ролик он опубликовал в социальных сетях.
"Первый полет Лео", – подписал видео Косенко.
Поступок блогера возмутил пользователей соцсетей и дошел до депутатов и общественных деятелей. Глава комитета Госдумы по делам материнства, отцовства и детства Нина Останина заявила о том, что собирается обратиться в правоохранительные органы, а глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина намекнула на то, что блогера ждет проверка со стороны налоговой.
Отметим, что в запрещенном "нельзяграме" у Косенко около семи миллионов подписчиков. Блогер живет в элитном пригороде Лос-Анджелеса Беверли-Хиллз.
08:45:18 09-01-2024
Блогер живет в элитном пригороде Лос-Анджелеса Беверли Хиллз --- повестка не грозит, но если деньги поступают отсюда, наверное налоговая до них может добраться
08:46:20 09-01-2024
Хотя и повестка электронная прийти может, он возвращаться не собирается, но мало ли как повернется
08:53:17 09-01-2024
Откуда снег в Беверли хилз?
09:12:49 09-01-2024
Rew (08:53:17 09-01-2024) Откуда снег в Беверли хилз?... а что в сша нет горнолыжных курортов где есть снег?
09:10:46 09-01-2024
Лишить чорта родительских прав, ребёнка в детдом.
09:38:25 09-01-2024
А что тем других для новостей больше нет, как сообщать о разных выходках блогогоблинов и пидоартистов.
09:42:32 09-01-2024
В США есть жёсткие законы в защите прав детей (например если вы в при людном месте "дали по попке своему ребёнку" на вас полиция сразу дело заведёт. Так что на счёт Америки я сомневаюсь. Хотя и у нас Бастрыкин тоже вроде бы дал указание привлекать к ответственности блогеров совершающих "общественный порядок".А так то - ну не нравится не смотрите.
10:54:33 09-01-2024
гость (09:42:32 09-01-2024) В США есть жёсткие законы в защите прав детей (например если... Я и не смотрю. О существовании данного гоблина узнал вот из этой статьи. Удивляет другое. У этого ушлепка 7 млн. почитателей. Т.е. получается, что где-то рядом со мной и с Вами разгуливают 7 млн. гоблинов! И наверняка все без поводков и намордников...
14:05:30 09-01-2024
Гость (10:54:33 09-01-2024) Я и не смотрю. О существовании данного гоблина узнал вот из ... Уверяю - гоблинов значительно больше.