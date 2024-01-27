Блогер Дмитрий Потапенко стал иноагентом
По данным Минюста, он сотрудничал с иностранными агентами и распространял недостоверные сведения о российских властях
27 января 2024, 08:32, ИА Амител
Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов блогера и бизнесмена Дмитрия Потапенко, сообщается на сайте ведомства.
Решение обосновали тем, что он был респондентом на информационных площадках иноагентов и иностранных СМИ, распространял недостоверную информацию о решениях органов публичной власти РФ, а также участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов.
Помимо 53-летнего Потапенко, аналогичный статус получили экс-главред "Медузы" (признана Минюстом иноагентом и нежелательной организацией в России) Максим Трудолюбов и проект "ВОТ ТАК", запущенный польским телеканалом "Белсат".
Иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".
10:47:41 27-01-2024
критиковал? на получи
10:57:13 27-01-2024
Это не ему пятерочка принадлежит?
11:14:07 27-01-2024
Гость (10:57:13 27-01-2024) Это не ему пятерочка принадлежит?... нет, но он был управляющим "пятерочками" по Мск и области в начале 2000х
11:56:18 27-01-2024
Потапенко слишком уверовал в свою карму. Он посчитал, что может убедить и остальных своей вере. Не. Не убедительно.
12:52:46 27-01-2024
разговаривать запрещено"
14:51:09 27-01-2024
Проблема
23:16:56 27-01-2024
всем кто режет правду -матку ждет ярлык иноагент