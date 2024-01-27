НОВОСТИПолитика

Блогер Дмитрий Потапенко стал иноагентом

По данным Минюста, он сотрудничал с иностранными агентами и распространял недостоверные сведения о российских властях

27 января 2024, 08:32, ИА Амител

Иноагент Дмитрий Потапенко / Кадр: YouTube
Иноагент Дмитрий Потапенко / Кадр: YouTube

Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов блогера и бизнесмена Дмитрия Потапенко, сообщается на сайте ведомства.

Решение обосновали тем, что он был респондентом на информационных площадках иноагентов и иностранных СМИ, распространял недостоверную информацию о решениях органов публичной власти РФ, а также участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов.

Помимо 53-летнего Потапенко, аналогичный статус получили экс-главред "Медузы" (признана Минюстом иноагентом и нежелательной организацией в России) Максим Трудолюбов и проект "ВОТ ТАК", запущенный польским телеканалом "Белсат".

Иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".

Россия иноагенты

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

10:47:41 27-01-2024

критиковал? на получи

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:57:13 27-01-2024

Это не ему пятерочка принадлежит?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

11:14:07 27-01-2024

Гость (10:57:13 27-01-2024) Это не ему пятерочка принадлежит?... нет, но он был управляющим "пятерочками" по Мск и области в начале 2000х

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:56:18 27-01-2024

Потапенко слишком уверовал в свою карму. Он посчитал, что может убедить и остальных своей вере. Не. Не убедительно.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
'В каморе

12:52:46 27-01-2024

разговаривать запрещено"

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Псих

14:51:09 27-01-2024

Проблема

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гось

23:16:56 27-01-2024

всем кто режет правду -матку ждет ярлык иноагент

  6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров