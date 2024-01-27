Блогер Дмитрий Потапенко стал иноагентом

По данным Минюста, он сотрудничал с иностранными агентами и распространял недостоверные сведения о российских властях

27 января 2024, 08:32, ИА Амител

Иноагент Дмитрий Потапенко / Кадр: YouTube

Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов блогера и бизнесмена Дмитрия Потапенко, сообщается на сайте ведомства.

Решение обосновали тем, что он был респондентом на информационных площадках иноагентов и иностранных СМИ, распространял недостоверную информацию о решениях органов публичной власти РФ, а также участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов.

Помимо 53-летнего Потапенко, аналогичный статус получили экс-главред "Медузы" (признана Минюстом иноагентом и нежелательной организацией в России) Максим Трудолюбов и проект "ВОТ ТАК", запущенный польским телеканалом "Белсат".

Иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".