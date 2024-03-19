Блогер Лерчек подала на развод
Сама Чекалина ранее заявляла, что после судов и скандала с долгами перед налоговой у них с Артемом начался сложный период в отношениях
19 марта 2024, 18:59, ИА Амител
Российская блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) подала на развод с мужем Артемом Чекалиным после 12 лет брака. Информация о судебном деле опубликована на портале единого информационного пространства мировых судей города Москвы.
Истцом значится Чекалина, Артем выступает ответчиком. Дело классифицировали как "О расторжении брака супругов, имеющих детей". Заявление поступило в суд 15 марта, на 25 марта назначена первая беседа.
Сама Чекалина ранее заявляла, что после судов и скандала с долгами перед налоговой у них с Артемом начался сложный период в отношениях. По словам Лерчек, она лишилась того, что сплачивало их. Вместе с тем блогер утверждала, что они не собираются расставаться.
Чекалины стали фигурантами дела о неуплате 311 млн рублей налогов в марте прошлого года. Пара погасила задолженность, а в декабре уголовное преследование прекратили.
19:06:58 19-03-2024
Мутит кашолка, 100пудово .
19:52:19 19-03-2024
Какая важная информация для жителей Алтайского края!
09:53:02 20-03-2024
Гость (19:52:19 19-03-2024) Какая важная информация для жителей Алтайского края!... ]
Больше и поговорить, видимо, не о чем))))))))
20:10:36 19-03-2024
Имущество прятать удобнее.
20:34:04 19-03-2024
Зачем нам про нее пишут?
20:49:42 19-03-2024
Гость (20:34:04 19-03-2024) Зачем нам про нее пишут? ...
Чтобы ты откомментил, повысив посещаемость сайта и его привлекательность для рекламодателей 🤷♂️
20:57:37 19-03-2024
Гость (20:34:04 19-03-2024) Зачем нам про нее пишут? ... Тебя проинформировали о появлении шансика поджениться на богатой кошелке. Ну а далее все в твоих руках.
06:40:10 20-03-2024
Прошла любовь, под завяли помидоры… А что прятать то сейчас - все уже нашли.
09:53:46 20-03-2024
Гость (06:40:10 20-03-2024) Прошла любовь, под завяли помидоры… А что прятать то сейчас ... Вот цена отношениям, построенных на деньгах! - наглядный пример!