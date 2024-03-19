Блогер Лерчек подала на развод

Сама Чекалина ранее заявляла, что после судов и скандала с долгами перед налоговой у них с Артемом начался сложный период в отношениях

19 марта 2024, 18:59, ИА Амител

Валерия Чекалина / Фото: скриншот с YouTube

Российская блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) подала на развод с мужем Артемом Чекалиным после 12 лет брака. Информация о судебном деле опубликована на портале единого информационного пространства мировых судей города Москвы.

Истцом значится Чекалина, Артем выступает ответчиком. Дело классифицировали как "О расторжении брака супругов, имеющих детей". Заявление поступило в суд 15 марта, на 25 марта назначена первая беседа.

Сама Чекалина ранее заявляла, что после судов и скандала с долгами перед налоговой у них с Артемом начался сложный период в отношениях. По словам Лерчек, она лишилась того, что сплачивало их. Вместе с тем блогер утверждала, что они не собираются расставаться.

Чекалины стали фигурантами дела о неуплате 311 млн рублей налогов в марте прошлого года. Пара погасила задолженность, а в декабре уголовное преследование прекратили.