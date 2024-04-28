Блогер Тамаев попал в аварию в Москве
От удара в его авто сработали подушки безопасности
28 апреля 2024, 11:30, ИА Амител
Российский блогер Асхаб Тамаев попал в аварию в Москве. Об этом сообщает BAZA.
ДТП произошло около двенадцати ночи недалеко от комплекса Москва-Сити. BMW M5 Тамаева столкнулся еще с одной иномаркой той же фирмы, после чего один из автомобилей улетел в столб.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Сам Тамаев утверждает, что за рулем его не было. Он также в соцсетях рассказал подписчикам о том, что с ним все хорошо.
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