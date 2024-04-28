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Блогер Тамаев попал в аварию в Москве

От удара в его авто сработали подушки безопасности

28 апреля 2024, 11:30, ИА Амител

Российский блогер Асхаб Тамаев попал в аварию в Москве. Об этом сообщает BAZA.

ДТП произошло около двенадцати ночи недалеко от комплекса Москва-Сити. BMW M5 Тамаева столкнулся еще с одной иномаркой той же фирмы, после чего один из автомобилей улетел в столб. 

По предварительным данным, пострадавших нет.

Сам Тамаев утверждает, что за рулем его не было. Он также в соцсетях рассказал подписчикам о том, что с ним все хорошо. 

ДТП Знаменитости

Комментарии 2

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Гость

21:18:15 28-04-2024

Какая важная новость для жителей Алтайского края!

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Бартоломео

08:31:49 29-04-2024

За не имением горничной, барин дворника... Сапиенти сат. Хе-хе

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