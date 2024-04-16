Блогер Юрий Хованский заявил о желании отказаться от гражданства РФ

34-летний ютубер признался, что у него есть мексиканское гражданство, а сам он живет в Сербии, где "кайфово и балдеж"

16 апреля 2024, 08:30, ИА Амител

Юрий Хованский / Кадр: YouTube

Блогер Юрий Хованский в интервью YouTube-каналу "Вписка" заявил, что хочет отказаться от российского гражданства. В сентябре 2022 года звезда Рунета уехал в Сербию, опасаясь мобилизации.

Как отметил Юрий, он "никогда" не вернется в РФ, а на новом месте ему "кайфово и балдеж".

"Я все пытаюсь отказаться от российского гражданства. У меня есть мексиканское гражданство, но нет мексиканского загранпаспорта. А в Сербии можно жить только по загранпаспорту. Поэтому я могу отказаться, но тогда меня взашей вытолкают в Мексику", – сказал он.

Летом 2021 года Хованский был арестован по делу о публичном оправдании терроризма за исполнение песни о теракте на Дубровке, который случился в 2002 году. В конце декабря блогер вышел из-под стражи и с тех пор находился под запретом определенных действий, пока в июле 2022-го суд не прекратил уголовное преследование в его отношении.

9 сентября 2022 года Хованского также исключили из списка террористов и экстремистов.