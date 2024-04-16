Блогер Юрий Хованский заявил о желании отказаться от гражданства РФ
34-летний ютубер признался, что у него есть мексиканское гражданство, а сам он живет в Сербии, где "кайфово и балдеж"
16 апреля 2024, 08:30, ИА Амител
Блогер Юрий Хованский в интервью YouTube-каналу "Вписка" заявил, что хочет отказаться от российского гражданства. В сентябре 2022 года звезда Рунета уехал в Сербию, опасаясь мобилизации.
Как отметил Юрий, он "никогда" не вернется в РФ, а на новом месте ему "кайфово и балдеж".
"Я все пытаюсь отказаться от российского гражданства. У меня есть мексиканское гражданство, но нет мексиканского загранпаспорта. А в Сербии можно жить только по загранпаспорту. Поэтому я могу отказаться, но тогда меня взашей вытолкают в Мексику", – сказал он.
Летом 2021 года Хованский был арестован по делу о публичном оправдании терроризма за исполнение песни о теракте на Дубровке, который случился в 2002 году. В конце декабря блогер вышел из-под стражи и с тех пор находился под запретом определенных действий, пока в июле 2022-го суд не прекратил уголовное преследование в его отношении.
9 сентября 2022 года Хованского также исключили из списка террористов и экстремистов.
08:38:09 16-04-2024
Прикольный поросенок на фото. Угадайте по кучеряшкам, какой он масти? Я думаю, самой демократической...
09:14:37 16-04-2024
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Гость (08:38:09 16-04-2024) Прикольный поросенок на фото. Угадайте по кучеряшкам, какой ... Разбираешься в этом, приятный?
08:53:55 16-04-2024
Россия ничего не потеряет, если ЭТО перестанет быть частью нашей ВЕЛИКОЙ страны.
17:13:36 16-04-2024
горожанка (08:53:55 16-04-2024) Россия ничего не потеряет, если ЭТО перестанет быть частью н... Чтоб ты до пенсии не дожила!
08:59:13 16-04-2024
Какая отвратительная рожа!
09:04:19 16-04-2024
С Маликовым пел, клип записал, где девушками поменялись, точнее мамой и её дочкой, которые уехали с Новоалтайска.
09:07:04 16-04-2024
Масть таки понятна ,только с этой мастью много детей палестинце перебиди. А разве так можно. Пардон конечно но ведь сила в правде.
09:18:17 16-04-2024
даже как-то немного радостно на душе стало, что ли...
09:21:00 16-04-2024
Срочно заберите гражданство, пусть катится дальше, за океан!
09:24:08 16-04-2024
Блогеры нужны нашей Родине?Зачем нашей Родине всякие ...
09:27:30 16-04-2024
У таких гражданство надо с помощью ледоруба забирать
10:51:12 16-04-2024
Хорошая новость
11:25:15 16-04-2024
я понимаю, был бы кто нужный и полезный Родине, а вот это вот...ФУ, пусть катиться!
14:24:40 16-04-2024
В Сербии нет посольства Мексики? Пошел с паспортом Мексики и получил их загран. И отказывайся от российского. Кто то сочиняет как дышит, пытается он отказаться от гражданства, ага.