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Блогера Александру Митрошину задержали правоохранители

Ее подозревают в отмывании денег

07 марта 2025, 22:58, ИА Амител

Фото: соцсети Александры Митрошиной
Фото: соцсети Александры Митрошиной

В России задержали блогершу Александру Митрошину, сообщает Shot.

30-летняя инфобизнесвумен 7 марта прилетела в Сочи из Дубая, где жила с начала СВО. Допрашивать женщину будут в Москве.

В столичном СК рассказали, что в отношении нее завели уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере.

По данным следствия, Митрошина получила более 127 млн рублей в результате уклонения от уплаты налогов. Часть этой суммы она легализовала, купив недвижимость в Москве. 

В 2023 году СКР возбудил в отношении коуча уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму 120 млн руб. Впоследствии Митрошина сообщила, что погасила долг и заявила, что "не уделила должного внимания бухгалтерской отчетности", в результате чего "некоторые налоги были не доплачены".

Летом 2024-го ФНС разблокировала ее счета.

В начале марта "королева марафонов" Елена Блиновская получила пять лет колонии за легализацию доходов и незаконный оборот средств платежей.

громкое дело блогеры

Комментарии 5

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Гость

05:37:56 08-03-2025

Почему-то не жалко.

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Гость

07:27:18 08-03-2025

С титьками у бабёшки сильно напутано

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dok_СФ

08:54:55 08-03-2025

Гость (07:27:18 08-03-2025) С титьками у бабёшки сильно напутано ... Всё начинается от (с) головы..

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Гость

08:49:02 08-03-2025

Гость (07:27:18 08-03-2025) С титьками у бабёшки сильно напутано ...
Их просто нет!!!

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Musik

09:24:47 09-03-2025

Гость (08:49:02 08-03-2025) Их просто нет!!!... Вам в жизни титек не хватает???
На всех каналах, рекламе, пол интернета, придет весна ленинский весь заголится.

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