Блогера Александру Митрошину задержали правоохранители

Ее подозревают в отмывании денег

07 марта 2025, 22:58, ИА Амител

Фото: соцсети Александры Митрошиной

В России задержали блогершу Александру Митрошину, сообщает Shot.

30-летняя инфобизнесвумен 7 марта прилетела в Сочи из Дубая, где жила с начала СВО. Допрашивать женщину будут в Москве.

В столичном СК рассказали, что в отношении нее завели уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере.

По данным следствия, Митрошина получила более 127 млн рублей в результате уклонения от уплаты налогов. Часть этой суммы она легализовала, купив недвижимость в Москве.

В 2023 году СКР возбудил в отношении коуча уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму 120 млн руб. Впоследствии Митрошина сообщила, что погасила долг и заявила, что "не уделила должного внимания бухгалтерской отчетности", в результате чего "некоторые налоги были не доплачены".

Летом 2024-го ФНС разблокировала ее счета.

В начале марта "королева марафонов" Елена Блиновская получила пять лет колонии за легализацию доходов и незаконный оборот средств платежей.