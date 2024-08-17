Блогерам запретили сравнивать смартфоны Google Pixel 9 с другими гаджетами

Участники получают продукт от компании в рамках партнерской программы

17 августа 2024, 22:30, ИА Амител

Google / Фото: pxhere.com/ru/photo/1092360

Компания Google угрожала участникам программы Team Pixel исключением из программы за обзоры нового смартфона Pixel 9, в которых отдавалось предпочтение конкурентам. Согласно новым правилам, если в обзоре будут упомянуты конкурирующие устройства, участник может быть исключен из программы.

Представитель Google признал, что произошла ошибка и отменил запрет, уточнив, что это касалось только инфлюенсеров, пишет The Verge. Но многие участники программы Team Pixel восприняли это как обязательные для всех правила, и некоторые блогеры отказались от обзоров.

Участники Team Pixel получают гаджеты от Google до анонса в обмен на освещение мероприятия в соцсетях. При возникновении подобных условий, как правило, обзоры оформляются как рекламные, но в случае с Team Pixel блогерам просто присылали новые устройства без доплат.