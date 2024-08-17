Блогерам запретили сравнивать смартфоны Google Pixel 9 с другими гаджетами
Участники получают продукт от компании в рамках партнерской программы
17 августа 2024, 22:30, ИА Амител
Компания Google угрожала участникам программы Team Pixel исключением из программы за обзоры нового смартфона Pixel 9, в которых отдавалось предпочтение конкурентам. Согласно новым правилам, если в обзоре будут упомянуты конкурирующие устройства, участник может быть исключен из программы.
Представитель Google признал, что произошла ошибка и отменил запрет, уточнив, что это касалось только инфлюенсеров, пишет The Verge. Но многие участники программы Team Pixel восприняли это как обязательные для всех правила, и некоторые блогеры отказались от обзоров.
Участники Team Pixel получают гаджеты от Google до анонса в обмен на освещение мероприятия в соцсетях. При возникновении подобных условий, как правило, обзоры оформляются как рекламные, но в случае с Team Pixel блогерам просто присылали новые устройства без доплат.
23:29:35 17-08-2024
... и только российские блогеры кидают болты.
Пиксели в РФ официально не продаются.
05:33:58 18-08-2024
-Ты суслика видишь? Нет! - И я не вижу, а он есть.
10:50:08 18-08-2024
Шинник (23:29:35 17-08-2024) ... и только российские блогеры кидают болты.Пиксели в Р... У меня пиксель 8 про
19:03:06 18-08-2024
В прошлом году после появления Pixel8 купил с очень хорошей скидкой седьмой и не прогадал. До этого был Xiaomi бюджетный, но тоже с чистым Андроидом, и хотелось что-то похожее, но получилось много лучше. Теперь и следующий будет только Pixel.