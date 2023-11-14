Блогеру Руки-Базуки грозит до 13 лет тюрьмы за стрим с эскортницами

Он рассказывал о наркотиках и о том, как выводит деньги в обход государства

14 ноября 2023, 15:17, ИА Амител

Фото: Shot

Эпатажному российскому блогеру Кириллу Руки-Базуки грозит до 13 лет тюрьмы за стрим, на который он пригласил двух эскортниц. Об этом сообщает Shot.

Блогер пригласил двух девушек, которые во время трансляции совершили кое-что, попадающее под статью о пропаганде ЛГБТ.

Кроме того, Руки-Базуки во время трансляции рассказывал, что у него много друзей, потому что у него всегда есть наркотики.

Также на стриме Кирилл начал рассказывать о том, как он выводит деньги в обход государства.

Глава ФПБК Виталий Бородин отправил в прокуратуру обращение с просьбой проверить Кирилла на пропаганду наркотиков, ЛГБТ, а также финансовые махинации.

Всего за трансляцией следили восемь тысяч человек.