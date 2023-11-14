Блогеру Руки-Базуки грозит до 13 лет тюрьмы за стрим с эскортницами
Он рассказывал о наркотиках и о том, как выводит деньги в обход государства
14 ноября 2023, 15:17, ИА Амител
Эпатажному российскому блогеру Кириллу Руки-Базуки грозит до 13 лет тюрьмы за стрим, на который он пригласил двух эскортниц. Об этом сообщает Shot.
Блогер пригласил двух девушек, которые во время трансляции совершили кое-что, попадающее под статью о пропаганде ЛГБТ.
Кроме того, Руки-Базуки во время трансляции рассказывал, что у него много друзей, потому что у него всегда есть наркотики.
Также на стриме Кирилл начал рассказывать о том, как он выводит деньги в обход государства.
Глава ФПБК Виталий Бородин отправил в прокуратуру обращение с просьбой проверить Кирилла на пропаганду наркотиков, ЛГБТ, а также финансовые махинации.
Всего за трансляцией следили восемь тысяч человек.
15:28:21 14-11-2023
Кроме того, Руки-Базуки во время трансляции рассказывал, что у него много друзей, потому что у него всегда есть наркотики.----ну так это же повод для участия в стриме ФСКН - это будет лучший стрим в его жизни. Потом, конечно, возможны ещё. С зк, возможно с элементами пропаганды ЛГБТ.
15:28:40 14-11-2023
как теперь ЭТО развидеть???
15:31:22 14-11-2023
Среди смотревших стрим был и глава ФПБК Виталий Бородин? Вот мне эти базуки никуда не уперались, так я в число этих тысяч и не попал. Проверьте лучше всех кто смотрит эти стримы. Ох как много интересных фамилий и должностей там встретите.
16:51:59 14-11-2023
Гость (15:31:22 14-11-2023) Среди смотревших стрим был и глава ФПБК Виталий Бородин? Во... Вы же в число этих тыщ не входите, откуда тогда инфо об интересных фамилиях и должностях. Неувязочка блин)))
17:14:55 14-11-2023
Гость (15:31:22 14-11-2023) Среди смотревших стрим был и глава ФПБК Виталий Бородин? Во... Ааа, теперь все понял. Я-то думаю, на каких идиотах с деньгами все эти блогеры, коучи и стриммеры паразитируют? Ну ни одного человека реального не знаю. А все потому, что я не чиновник, не депутат и не прочий элитарий
15:41:58 14-11-2023
Тот случай когда всякие Панины и онные лица зарабатывают больше чем инженеры.
18:34:01 14-11-2023
Гость (15:41:58 14-11-2023) Тот случай когда всякие Панины и онные лица зарабатывают бол... Так вы продолжайте поддерживать, голосовать, рукоплескать. Продолжайте. Что ПОТОМ делать будете? Когда ВСЁ.
15:44:23 14-11-2023
Да у него там и губы - тож базуки))
15:57:41 14-11-2023
Параолимпиец?
16:53:34 14-11-2023
Это точно мужчина?)))
21:57:50 14-11-2023
лучше бы ему отрезали руки, ну ничего в тюрьме помогут.
07:38:44 15-11-2023
Родину защищать его из-за рук наверное не взяли