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Блогеру Руки-Базуки грозит до 13 лет тюрьмы за стрим с эскортницами

Он рассказывал о наркотиках и о том, как выводит деньги в обход государства

14 ноября 2023, 15:17, ИА Амител

Фото: Shot
Фото: Shot

Эпатажному российскому блогеру Кириллу Руки-Базуки грозит до 13 лет тюрьмы за стрим, на который он пригласил двух эскортниц. Об этом сообщает Shot.

Блогер пригласил двух девушек, которые во время трансляции совершили кое-что, попадающее под статью о пропаганде ЛГБТ.

Кроме того, Руки-Базуки во время трансляции рассказывал, что у него много друзей, потому что у него всегда есть наркотики.

Также на стриме Кирилл начал рассказывать о том, как он выводит деньги в обход государства.

Глава ФПБК Виталий Бородин отправил в прокуратуру обращение с просьбой проверить Кирилла на пропаганду наркотиков, ЛГБТ, а также финансовые махинации. 

Всего за трансляцией следили восемь тысяч человек.

Знаменитости

Комментарии 12

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Гость

15:28:21 14-11-2023

Кроме того, Руки-Базуки во время трансляции рассказывал, что у него много друзей, потому что у него всегда есть наркотики.----ну так это же повод для участия в стриме ФСКН - это будет лучший стрим в его жизни. Потом, конечно, возможны ещё. С зк, возможно с элементами пропаганды ЛГБТ.

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горожанка

15:28:40 14-11-2023

как теперь ЭТО развидеть???

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Гость

15:31:22 14-11-2023

Среди смотревших стрим был и глава ФПБК Виталий Бородин? Вот мне эти базуки никуда не уперались, так я в число этих тысяч и не попал. Проверьте лучше всех кто смотрит эти стримы. Ох как много интересных фамилий и должностей там встретите.

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Гость

16:51:59 14-11-2023

Гость (15:31:22 14-11-2023) Среди смотревших стрим был и глава ФПБК Виталий Бородин? Во... Вы же в число этих тыщ не входите, откуда тогда инфо об интересных фамилиях и должностях. Неувязочка блин)))

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Гость

17:14:55 14-11-2023

Гость (15:31:22 14-11-2023) Среди смотревших стрим был и глава ФПБК Виталий Бородин? Во... Ааа, теперь все понял. Я-то думаю, на каких идиотах с деньгами все эти блогеры, коучи и стриммеры паразитируют? Ну ни одного человека реального не знаю. А все потому, что я не чиновник, не депутат и не прочий элитарий

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Гость

15:41:58 14-11-2023

Тот случай когда всякие Панины и онные лица зарабатывают больше чем инженеры.

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Гость

18:34:01 14-11-2023

Гость (15:41:58 14-11-2023) Тот случай когда всякие Панины и онные лица зарабатывают бол... Так вы продолжайте поддерживать, голосовать, рукоплескать. Продолжайте. Что ПОТОМ делать будете? Когда ВСЁ.

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Гость

15:44:23 14-11-2023

Да у него там и губы - тож базуки))

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Гость

15:57:41 14-11-2023

Параолимпиец?

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Татьяна

16:53:34 14-11-2023

Это точно мужчина?)))

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Дима

21:57:50 14-11-2023

лучше бы ему отрезали руки, ну ничего в тюрьме помогут.

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Гость

07:38:44 15-11-2023

Родину защищать его из-за рук наверное не взяли

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