Bloomberg: на Украину доставили первую партию F-16
Однако их число "невелико"
31 июля 2024, 23:00, ИА Амител
Первая партия истребителей F-16 от союзников по НАТО доставлена на Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Собеседники издания не уточняют количество доставленных истребителей, однако, согласно публикации, их число "невелико". Источники также отметили, что пока неясно, смогут ли летчики из Украины приступить к выполнению боевых задач – не исключено, что для применения самолетов потребуется больше времени на подготовку.
Bloomberg не называет государства, которые передали F-16 Киеву. Агентство называет доставку американских истребителей "долгожданным шагом", на который Западу в конечном счете потребовалось больше года.
23:48:30 31-07-2024
Ну значит теперь будут законной целью.
И как вот верить после этого США.
23:51:20 31-07-2024
А в РФ скоро доставят на День Барнаула авиагруппу, «Русские витязи» располагающую тремя типами самолётов — Су-27, Су-30СМ и Су-35С...
06:39:38 01-08-2024
Теперь они попрут
06:55:50 01-08-2024
Гость (06:39:38 01-08-2024) Теперь они попрут... В могилы они попрут.
07:06:17 01-08-2024
Не радует.
07:45:20 01-08-2024
Возникает ощущение, что жестокий удар максимальными средствами, вплоть до самых нехороших, конечно рискованней, но по итогу может оказаться гуманней, чем нескончаемая агония с неадекватным, постоянно увеличивающимся, количеством жертв. Спорное суждение, но судя по развитию ситуации, имеет право на существование
09:28:11 01-08-2024
Гость (07:45:20 01-08-2024) Возникает ощущение, что жестокий удар максимальными средства... Ну да гуманизм в высшей мере
В сети можно найти информацию о количестве погибших жителей ДНР и ЛНР до СВО и после. Так же есть отдельная цифра по детям. Которых до СВО было целых 200 человек (аллея ангелов и т.д.)
От такого гуманизма волосы везде шевелятся
11:22:26 01-08-2024
Гость (07:45:20 01-08-2024) нескончаемая агония с неадекватным, постоянно увеличивающимся, количеством жертв А вы как себе представляли военные действия?
09:20:59 01-08-2024
У нас военная разведка-то работает в отличии от блумберга?
09:42:30 01-08-2024
Гость (09:20:59 01-08-2024) У нас военная разведка-то работает в отличии от блумберга?... Разведка может и работает, но такое ощущение, что дальше на эту информацию забивают.
Ведь все эти Хаймарсы , Леопарды и прочее спокойно ввозят в страну, потом спокойно перебрасывают до линии соприкосновения.
09:52:24 01-08-2024
Гость (09:42:30 01-08-2024) Разведка может и работает, но такое ощущение, что дальше на ... А потом они там спокойно горят, статистику потерь хохлов посмотрите.
09:52:31 01-08-2024
15 лимонов за каждый уничтоженный обещали, ребята уже заждались.
10:19:01 01-08-2024
Гость (09:52:31 01-08-2024) 15 лимонов за каждый уничтоженный обещали, ребята уже заждались будут их из c300 сбивать?
10:37:32 01-08-2024
Гость (10:19:01 01-08-2024) будут их из c300 сбивать? ... Это как получится, и воздухе будут сбивать и на земле уничтожать, более 600 самолетов ВСУ уже уничтожены и эти на очереди.
11:57:47 01-08-2024
Их доставили в разобранном состоянии. Собирать будут специалисты из ближнего зарубежья)))
19:20:39 01-08-2024
В соседней ветке про зелю пишут и перемирие.