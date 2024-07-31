НОВОСТИПолитика

Bloomberg: на Украину доставили первую партию F-16

Однако их число "невелико"

31 июля 2024, 23:00, ИА Амител

Американский истребитель / Фото: unsplash.com
Американский истребитель / Фото: unsplash.com

Первая партия истребителей F-16 от союзников по НАТО доставлена на Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Собеседники издания не уточняют количество доставленных истребителей, однако, согласно публикации, их число "невелико". Источники также отметили, что пока неясно, смогут ли летчики из Украины приступить к выполнению боевых задач – не исключено, что для применения самолетов потребуется больше времени на подготовку.

Bloomberg не называет государства, которые передали F-16 Киеву. Агентство называет доставку американских истребителей "долгожданным шагом", на который Западу в конечном счете потребовалось больше года.

спецоперация

Комментарии 16

Avatar Picture
Максим

23:48:30 31-07-2024

Ну значит теперь будут законной целью.
И как вот верить после этого США.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:51:20 31-07-2024

А в РФ скоро доставят на День Барнаула авиагруппу, «Русские витязи» располагающую тремя типами самолётов — Су-27, Су-30СМ и Су-35С...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:39:38 01-08-2024

Теперь они попрут

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:55:50 01-08-2024

Гость (06:39:38 01-08-2024) Теперь они попрут... В могилы они попрут.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:06:17 01-08-2024

Не радует.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:45:20 01-08-2024

Возникает ощущение, что жестокий удар максимальными средствами, вплоть до самых нехороших, конечно рискованней, но по итогу может оказаться гуманней, чем нескончаемая агония с неадекватным, постоянно увеличивающимся, количеством жертв. Спорное суждение, но судя по развитию ситуации, имеет право на существование

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:28:11 01-08-2024

Гость (07:45:20 01-08-2024) Возникает ощущение, что жестокий удар максимальными средства... Ну да гуманизм в высшей мере
В сети можно найти информацию о количестве погибших жителей ДНР и ЛНР до СВО и после. Так же есть отдельная цифра по детям. Которых до СВО было целых 200 человек (аллея ангелов и т.д.)
От такого гуманизма волосы везде шевелятся

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:22:26 01-08-2024

Гость (07:45:20 01-08-2024) нескончаемая агония с неадекватным, постоянно увеличивающимся, количеством жертв А вы как себе представляли военные действия?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:20:59 01-08-2024

У нас военная разведка-то работает в отличии от блумберга?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:42:30 01-08-2024

Гость (09:20:59 01-08-2024) У нас военная разведка-то работает в отличии от блумберга?... Разведка может и работает, но такое ощущение, что дальше на эту информацию забивают.
Ведь все эти Хаймарсы , Леопарды и прочее спокойно ввозят в страну, потом спокойно перебрасывают до линии соприкосновения.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ыть

09:52:24 01-08-2024

Гость (09:42:30 01-08-2024) Разведка может и работает, но такое ощущение, что дальше на ... А потом они там спокойно горят, статистику потерь хохлов посмотрите.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:52:31 01-08-2024

15 лимонов за каждый уничтоженный обещали, ребята уже заждались.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:19:01 01-08-2024

Гость (09:52:31 01-08-2024) 15 лимонов за каждый уничтоженный обещали, ребята уже заждались будут их из c300 сбивать?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:37:32 01-08-2024

Гость (10:19:01 01-08-2024) будут их из c300 сбивать? ... Это как получится, и воздухе будут сбивать и на земле уничтожать, более 600 самолетов ВСУ уже уничтожены и эти на очереди.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:57:47 01-08-2024

Их доставили в разобранном состоянии. Собирать будут специалисты из ближнего зарубежья)))

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Константин

19:20:39 01-08-2024

В соседней ветке про зелю пишут и перемирие.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров