Bloomberg: на Украину доставили первую партию F-16

Однако их число "невелико"

31 июля 2024, 23:00, ИА Амител

Американский истребитель / Фото: unsplash.com

Первая партия истребителей F-16 от союзников по НАТО доставлена на Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Собеседники издания не уточняют количество доставленных истребителей, однако, согласно публикации, их число "невелико". Источники также отметили, что пока неясно, смогут ли летчики из Украины приступить к выполнению боевых задач – не исключено, что для применения самолетов потребуется больше времени на подготовку.

Bloomberg не называет государства, которые передали F-16 Киеву. Агентство называет доставку американских истребителей "долгожданным шагом", на который Западу в конечном счете потребовалось больше года.