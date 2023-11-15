Bloomberg: предложения по санкциям ЕС включают запрет на алмазы из РФ с 1 января
Санкции также будут распространены на экспорт в страну станков, химикатов, литиевых батарей, двигателей для беспилотников, которые могут использоваться РФ в спецоперации
15 ноября 2023, 19:05, ИА Амител
Новый пакет санкций Евросоюза включает в себя запрет на российские алмазы с 1 января 2024 года. Как сообщает Bloomberg, ЕС также планирует поэтапно вводить косвенный запрет на импорт российских алмазов, переработанных в третьих странах.
Санкции также будут распространены на экспорт в страну станков, химикатов, литиевых батарей, двигателей для беспилотников, которые могут использоваться РФ в спецоперации. Кроме того, предлагается ужесточить контроль за поставками российской нефти – поставщиков могут обязать указывать все затраты на экспорт топлива, чтобы отслеживать попытки "замаскировать" реальную цену энергоресурса.
Кроме того, ряду юридических и физических лиц из России могут запретить продавать танкеры и подержанные суда. Так ЕС хочет решить проблему с теневым флотом, который использует Россия для обхода санкций.
20:01:26 15-11-2023
Забибись!!!!!!!!!!!!Наконец то наши женщины в избытке походят в бриллиантах, да и семьи смогут также накоплять свои богатства не в ничего не стоящей туалетной банковской бумажке а в БРИЛЛИАНТАХ.
23:34:04 15-11-2023
Гость (20:01:26 15-11-2023) Забибись!!!!!!!!!!!!Наконец то наши женщины в избытке походя... Из всего списка ты только увидел бриллианты.