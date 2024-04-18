Bloomberg: продажей российской нефти занимаются возникающие из ниоткуда компании

Более подробные проверки показывают, что за новыми компаниями стоят те же лица, что и раньше, но под другими именами

18 апреля 2024, 23:29, ИА Амител

Нефтедобывающий завод / Фото: unsplash.com

Усиление санкционного давления на Россию привело к созданию новых компаний, занимающихся поставками сырья. Как сообщает Bloomberg, появляются продавцы, название которых незнакомо опытным участникам рынка, но способные организовать поставки.

Более подробные проверки показывают, что за новыми компаниями стоят те же лица, что и раньше, но под другими именами. При этом легкость регистрации новых предприятий в Гонконге и ОАЭ позволяет постоянно создавать посредников и поддерживать объемы торговли.

Издание подчеркивает, что контроль за небольшими торговыми фирмами представляет головную боль для США. Речь идет о наказании за сделки, которые проводятся по цене выше 60 долларов за баррель.