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BMW и Mercedes начали блокировать свои автомобили в России

При этом ряд дилеров заявляют, что эта информация не соответствует действительности

26 ноября 2023, 21:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Выпущенные в 2023 году автомобили некоторых иностранных брендов начали блокировать в России. Об этом сообщает "Лента".

По данным источников, речь идет о машинах марок Renault, Mercedes и BMW, ввезенных в страну по параллельному импорту. Из-за санкций производители, которые ушли из России, перестали поддерживать официально программное обеспечение. Машины ввозятся в страну по неофициальным каналам и прошивка показывает ошибки во время сверки кодов безопасности.

Представители различных дилеров эту информацию опровергают и заявляют о том, что подобные ошибки вызваны халатностью при проведении русификации.

"В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) опровергли информацию о блокировках автомобилей, ввезенных в Россию параллельным импортом. 

Авто

Комментарии 15

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Гость

22:18:22 26-11-2023

Лада и УАЗ наше всё!

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Гость

22:25:12 26-11-2023

Когда ИИ пере прошьет всех чиновников и главного, от всей человеко нехорошей установки по отношению к ближнему и далекому, на мудрость Папы Римского. А ИИ обязательно это сделает, как только доберется до руля и государства не заметят, как произойдет этот переворт. Владимир Владимирович, хочет видеть ИИ. Китай большими темпами внедряет ИИ в своей империи.

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Гость

12:17:54 27-11-2023

Гость (22:25:12 26-11-2023) Когда ИИ пере прошьет всех чиновников и главного, от всей че... что значит многозначительное слово ПЕРЕ?

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...

00:43:12 27-11-2023

На ешаках скоро ездить будем-топливо дорогое

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Гость

07:01:09 27-11-2023

... (00:43:12 27-11-2023) На ешаках скоро ездить будем-топливо дорогое... Осликов кормить тоже нечем. Коров режут. Корма дорогие.

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Гость

07:09:15 27-11-2023

Хорошая новость

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Гость

07:14:46 27-11-2023

Гость (07:09:15 27-11-2023) Хорошая новость... Чем эта новость хорошая? Человек за свои деньги купил автомобиль. А компания производитель ему не дает им пользоваться. Это называется обман покупателя, простыми словами - кидалово.

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Гость

07:29:04 27-11-2023

Гость (07:14:46 27-11-2023) Чем эта новость хорошая? Человек за свои деньги купил автомо... Человек за свои деньги купил автомобиль --- хорошо то, что теперь будет знать, купив какой автомобиль можно влететь.

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Гость

11:08:51 27-11-2023

Гость (07:14:46 27-11-2023) Чем эта новость хорошая? Человек за свои деньги купил автомо... Этот человек обманул продавца, когда покупал

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Гость

15:48:12 27-11-2023

Гость (11:08:51 27-11-2023) Этот человек обманул продавца, когда покупал... Тоже верно...

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Гость

15:47:27 27-11-2023

Гость (07:14:46 27-11-2023) Чем эта новость хорошая? Человек за свои деньги купил автомо... В следующий раз несколько раз подумает, прежде чем будет что-либо покупать у производителя из страны вероятного противника.

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Гость

07:44:34 27-11-2023

Еще когда у людей не было мобильников и безналичных денег, их на бабки по телефонам не разводили. Прогресс имеет не только плюсы. Еще сейчас кредит можно оформить не приходя в банк, тоже удобно для кидалова

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Гость

09:30:50 27-11-2023

Не патриотично ездить на машинах врага. Не скрепно! Бездуховно!

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Гость

09:54:37 27-11-2023

Чисто по гейропейски, подленько нагадить.

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Гость

14:46:34 27-11-2023

А не надо было вытрепываться. Нужно думать какие машины покупать.

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