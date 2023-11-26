BMW и Mercedes начали блокировать свои автомобили в России

При этом ряд дилеров заявляют, что эта информация не соответствует действительности

26 ноября 2023, 21:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Выпущенные в 2023 году автомобили некоторых иностранных брендов начали блокировать в России. Об этом сообщает "Лента".

По данным источников, речь идет о машинах марок Renault, Mercedes и BMW, ввезенных в страну по параллельному импорту. Из-за санкций производители, которые ушли из России, перестали поддерживать официально программное обеспечение. Машины ввозятся в страну по неофициальным каналам и прошивка показывает ошибки во время сверки кодов безопасности.

Представители различных дилеров эту информацию опровергают и заявляют о том, что подобные ошибки вызваны халатностью при проведении русификации.

"В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) опровергли информацию о блокировках автомобилей, ввезенных в Россию параллельным импортом.