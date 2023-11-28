Бобровая луна в Барнауле: красивое и мистическое явление, знаменующее приход зимы
Некоторые люди верят, что это полнолуние связано с различными энергетическими процессами
28 ноября 2023, 12:14, ИА Амител
Жители Барнаула ночью 28 ноября могли наблюдать Бобровое полнолуние, которое также называют Морозным полнолунием. Свое необычное название явление получило в Северной Америке, где в конце ноября, когда бобры прячутся в своих норках, начинается охота на этих животных с целью добыть их мех. А морозным называют из-за того, что в эти дни начинается зима.
Некоторые люди верят, что Бобровое полнолуние связано с различными энергетическими процессами. В это время проводят ритуалы, узнают будущее и делают астрологические прогнозы. Считается, что в этот день не стоит принимать важные решения, строить грандиозные планы, заключать сделки, а также ссориться и ругаться.
12:32:08 28-11-2023
Сколько здесь, всегда 8 ноября снег ложился до весны, а сегодня 28 ноября и прогноз до воскресенья в плюсе. Вот приходит на ум заявление Маргариты Симонян про наших ученых, которые могут сотворить климатическое оружие.
12:50:17 28-11-2023
Гость (12:32:08 28-11-2023) Сколько здесь, всегда 8 ноября снег ложился до весны, а сего... 2001, 2010, 2013 - это те годы, когда снег ложился в 20-е числа ноября. Недолго вы здесь живете
12:59:18 28-11-2023
Гость (12:50:17 28-11-2023) 2001, 2010, 2013 - это те годы, когда снег ложился в 20-е чи... В 2013 в середине декабря лег.
13:03:43 28-11-2023
Гость (12:59:18 28-11-2023) В 2013 в середине декабря лег.... Барнаул, это такая деревня, что там творится черте что.
13:33:30 28-11-2023
Гость (12:59:18 28-11-2023) В 2013 в середине декабря лег.... Подтверждаю! Эстафета олимпийского огня 3 декабря в Барнауле проходила без снега
19:27:18 28-11-2023
Гость (13:33:30 28-11-2023) Подтверждаю! Эстафета олимпийского огня 3 декабря в Барнауле... Гость, а что Барнаул в Алтайском крае, пуп земли?
09:03:09 29-11-2023
Гость (19:27:18 28-11-2023) Гость, а что Барнаул в Алтайском крае, пуп земли?... Для местных селюков это столица мира!
13:02:12 28-11-2023
Гость (12:50:17 28-11-2023) 2001, 2010, 2013 - это те годы, когда снег ложился в 20-е чи... Не долго? С прошлого века и указанные вами годы, было по графику.
13:35:07 28-11-2023
А что все так расстроены из-за отсутствия снега-то????? Да хоть бы его вообще не было! Без снега гораздо лучше, чище
19:19:52 28-11-2023
Гость (13:35:07 28-11-2023) А что все так расстроены из-за отсутствия снега-то????? Да х... Снег хоть помойку присыпет, в которую превратился почти весь город.
23:04:00 28-11-2023
Как же без снега. А тонны убранного и вывезенного снега где брать? Как средства осваивать? А ну ка не нагнетайте обстановку.