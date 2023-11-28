Бобровая луна в Барнауле: красивое и мистическое явление, знаменующее приход зимы

Некоторые люди верят, что это полнолуние связано с различными энергетическими процессами

28 ноября 2023, 12:14, ИА Амител

Бобровая луна в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Жители Барнаула ночью 28 ноября могли наблюдать Бобровое полнолуние, которое также называют Морозным полнолунием. Свое необычное название явление получило в Северной Америке, где в конце ноября, когда бобры прячутся в своих норках, начинается охота на этих животных с целью добыть их мех. А морозным называют из-за того, что в эти дни начинается зима.

Некоторые люди верят, что Бобровое полнолуние связано с различными энергетическими процессами. В это время проводят ритуалы, узнают будущее и делают астрологические прогнозы. Считается, что в этот день не стоит принимать важные решения, строить грандиозные планы, заключать сделки, а также ссориться и ругаться.