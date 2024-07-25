Бобры добавили лишней работы бийским дорожникам
Животные запрудили участок, где протекает ручей, из-за этого дорогу по улице Въездной придется поднимать
25 июля 2024, 21:25, ИА Амител
В Бийске продолжают работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Один из объектов, где идет ремонт, – ул. Въездная, соединяющая пос. Одинцовка и с. Фоминское. Как сообщает "Бийский рабочий", без нюансов работа этой местности не обошлась: неподалеку от дороги поселились бобры.
Животные запрудили участок, где протекает ручей. В результате местность заболотилась и сейчас рабочим приходится поднимать полотно.
В общей сложности дорожники должны отремонтировать 4 км дороги. В публикации отмечается, что действия бобров на сроки проведения работ повлиять не должны – они закончатся к концу лета.
Сама дорога объединит сразу несколько сел – Одинцовку, Фоминское и Жаворонково. Всего в них проживают порядка двух тысяч человек.
23:45:11 25-07-2024
Говорят бобры вкусные.
Особенно хвост.
Жырненкие...
Хотя я руками-ногами всеми за защиту жывотных, женщин и лососей.
08:09:06 26-07-2024
Вся наша жизнь это борьба бобра с ослом)
09:47:09 26-07-2024
Бобрам могли бы хатки установить в откат за увеличение сметы на 4 км.