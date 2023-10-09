Да такую, которая точно запомнится

09 октября 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KJQoD

Спецодежда от швейного производства "Лемма" / Фото: Татьяна Алдабаева

После ухода многих мировых брендов одежды в конце 2022 года в России стали появляться местные и очень перспективные швейные компании. Например, в Барнауле как раз в это время (а именно в декабре 2022-го) открылось новое швейное производство "Лемма", которое активно набирает обороты.

Хорошо сидит

"Лемма" разрабатывает корпоративный стиль, дизайн и лекала одежды, шьет спецодежду для разных направлений бизнеса и производства: для защиты от общепроизводственных загрязнений, для охранных структур, охоты и рыбалки, медицинского персонала, отельного и гостиничного бизнеса. А также создает коллекции с нуля под брендом компаний. Такая спецодежда точно запомнится.

В названии компании используется геометрический термин, символизирующий создание одежды, которая хорошо сидит на человеке.

Согласитесь, сидит очень даже. Швейное производство оригинально подошло к продвижению и пригласило в качестве моделей для фотосессии призеров соревнований по бодибилдингу Алтайского края и Новосибирской области.





















Спецодежда от швейного производства "Лемма" / Фото: Татьяна Алдабаева

"Мы создаем спецодежду, которая будет обеспечивать работникам необходимую защиту от негативных факторов производства. И позволит сформировать нужное впечатление на партнеров и клиентов. Главное для нас – качество на всех этапах производства и выполнение заказов в срок", – отметила основатель компании Гаяне Хачатрян.

Индивидуальный подход

"Лемма" может обслуживать как маленький цех, так и огромные заводы. С каждым клиентом производство работает индивидуально, предлагая ему удобные условия сотрудничества.

Среди довольных клиентов "Леммы" уже компания Alpalazone*, завод "Персона", компании "Сибиряк", "Шипуновские напитки" и "Квазар". И, конечно, эти красавцы на фото.

























Спецодежда от швейного производства "Лемма" / Фото: Татьяна Алдабаева

Кстати, "Лемма" получила благодарственное письмо от Алтайского педагогического университета в рамках создания изделий для всероссийского конкурса "Навигаторы детства".

Компании нужны швеи

Кстати, сейчас "Лемма" приглашает в штат новых сотрудниц и предлагает им комфортные условия труда: большой светлый цех в центре города со своей столовой, удобную раздевалку и туалетную комнату.

Производство работает только на новом современном оборудовании: машинках марок Jati JK* и Jack*.

Зарплата у швей начинается от 30 тыс. руб. Есть вопросы или вы уже готовы стать частью крутой команды – звоните по номеру +7-961-234-39-10 .

ООО "Лемма 22"

Тел.: +7-961-234-39-10

Адрес: Комсомольский проспект, 19

Сайт

*Alpalazone ("Алпалазон"); Jati JK ("Джати ДжейКей"); Jack ("Джак").

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