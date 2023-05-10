Боец Джефф Монсон захотел стать депутатом Госдумы

Спортсмен намерен "решать большие задачи"

10 мая 2023, 08:15, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал M-1 Global

Боец ММА Джефф Монсон планирует в будущем избираться в Госдуму, пишет ТАСС.

По словам 52-летнего спортсмена, он хочет "помогать людям в России с их проблемами, решать большие задачи", и в Госдуме для этого у него будет "достаточно полномочий".

Монсон получил российское гражданство в 2018 году. Тогда же стал депутатом Совета депутатов городского округа Красногорска от "Единой России".

Недавно боец подал документы на участие в парламентских выборах в Республике Башкортостан.

В феврале 2023 года Монсон заявил, что решил отказаться от американского гражданства, после чего у него останется только российский паспорт.