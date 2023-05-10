Боец Джефф Монсон захотел стать депутатом Госдумы
Спортсмен намерен "решать большие задачи"
10 мая 2023, 08:15, ИА Амител
Кадр из видео: YouTube-канал M-1 Global
Боец ММА Джефф Монсон планирует в будущем избираться в Госдуму, пишет ТАСС.
По словам 52-летнего спортсмена, он хочет "помогать людям в России с их проблемами, решать большие задачи", и в Госдуме для этого у него будет "достаточно полномочий".
Монсон получил российское гражданство в 2018 году. Тогда же стал депутатом Совета депутатов городского округа Красногорска от "Единой России".
Недавно боец подал документы на участие в парламентских выборах в Республике Башкортостан.
В феврале 2023 года Монсон заявил, что решил отказаться от американского гражданства, после чего у него останется только российский паспорт.
08:23:56 10-05-2023
ну да, на футбол же миллиарды вышвыривают, теперь и мордобойщиков к налогаплательщикам присосут.
08:27:33 10-05-2023
ему там самое место там таких и набирают
08:53:24 10-05-2023
Ну Ё-ё-ё... Ещё один нахлебник...!?
09:54:49 10-05-2023
Ну а чем он хуже Валуева и иже с ними?
11:02:54 10-05-2023
А чем мы хуже американцев?Там и Шварцнегер в губернаторах походил и вообще больше дюжины известных спортсменов политиками стали.Разве мы не должны следовать тропой свободы,демократии и западных ценностей?
11:03:51 10-05-2023
Побои у нас уже декриминализировали, что дальше?
12:23:09 10-05-2023
Какое одухотворённое лицо. Реальный Валуев №2!
12:26:09 10-05-2023
где подавать заяву?
12:50:29 10-05-2023
Нашу страну спасёт продолжение Косыгинских реформ! которые вышли из ГОЭЛРО, и которые легли в основу экономической концепции Василия Леонтьева, а затем в Госплан "Затраты-Выпуск", что дало нам однажды Золотую Пятилетку!!! а Леонтьеву Нобелевскую премию... А не Ложная Цель, теория американского экономиста Милтона Фридмана (Чикагская школа), о невидимой руке рынка, приватизации и свободных ценах!.. которая чуть не уничтожила экономику Аргентины!!! И уж тем более не этот "депутат"!!!...
13:15:53 10-05-2023
Гость (12:50:29 10-05-2023) Нашу страну спасёт продолжение Косыгинских реформ! которые в... Госплан уничтожил СССР, а вот свободный рынок сделал Америку богатейшей страной.
13:34:34 10-05-2023
Госплан уничтожил СССР, а вот свободный рынок сделал Америку богатейшей страной. ---- вы прибываете в Либеральной (читай Фридманской иллюзии)! Америка стала богатейшей страной, потому что В.Леонтьев был первым советником Рузвельта по экономике!!! Плюс, Миролюбивая-Демократическая политика США, а на самом деле - развязывание американцами военных конфликтов с 1945 по 2001 в количестве 201 шт., на территории 153 стран, с целью покрытия расходов на свою Безбедную жизнь!!! вот для таких как вы американцы трясли пробиркой в ООН, внутри которой находилось САМОЕ опасное на сегодня биологическое оружие!?... собственно как и теория свободного рынка - морковка на палочке перед носом ослика... до которой он тянется и не как не может дотянутся! Капитализм - возможности для многих... Социализм - возможности для всех! Что вы выбираете? Если вы Русский...
14:10:46 10-05-2023
а ведь он мог выронить пробирку...
18:19:57 10-05-2023
Пробирка Пауэлла Итак, в феврале 2003 года Колин появился на заседании Совета безопасности ООН с пробиркой в руках. Внутри было что-то белое. Многие до сих пор верят и пишут, что это были настоящие споры сибирской язвы. На самом же деле, это была «модель ампулы». То есть, Пауэлл принес на заседание что-то, что совсем не относилось к делу. Это был «ораторский прием». ... Никто бы американца на заседание Совбеза ООН с бациллами сибирской язвы не пустил бы. Это нонсенс. А, представьте, если бы у Хусейна был бы запрещенный международными договорами динамит. Пауэлл бы пришел на заседание Совбеза со взрывчаткой в руках? Всё было выдумано.