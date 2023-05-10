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Боец Джефф Монсон захотел стать депутатом Госдумы

Спортсмен намерен "решать большие задачи"

10 мая 2023, 08:15, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал M-1 Global
Кадр из видео: YouTube-канал M-1 Global

Боец ММА Джефф Монсон планирует в будущем избираться в Госдуму, пишет ТАСС.

По словам 52-летнего спортсмена, он хочет "помогать людям в России с их проблемами, решать большие задачи", и в Госдуме для этого у него будет "достаточно полномочий".

Монсон получил российское гражданство в 2018 году. Тогда же стал депутатом Совета депутатов городского округа Красногорска от "Единой России".

Недавно боец подал документы на участие в парламентских выборах в Республике Башкортостан.

В феврале 2023 года Монсон заявил, что решил отказаться от американского гражданства, после чего у него останется только российский паспорт.

Комментарии 13

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Гость

08:23:56 10-05-2023

ну да, на футбол же миллиарды вышвыривают, теперь и мордобойщиков к налогаплательщикам присосут.

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Гость

08:27:33 10-05-2023

ему там самое место там таких и набирают

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Гость

08:53:24 10-05-2023

Ну Ё-ё-ё... Ещё один нахлебник...!?

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Гость

09:54:49 10-05-2023

Ну а чем он хуже Валуева и иже с ними?

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Гость

11:02:54 10-05-2023

А чем мы хуже американцев?Там и Шварцнегер в губернаторах походил и вообще больше дюжины известных спортсменов политиками стали.Разве мы не должны следовать тропой свободы,демократии и западных ценностей?

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Гость

11:03:51 10-05-2023

Побои у нас уже декриминализировали, что дальше?

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Гость.

12:23:09 10-05-2023

Какое одухотворённое лицо. Реальный Валуев №2!

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я тож хочу

12:26:09 10-05-2023

где подавать заяву?

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Гость

12:50:29 10-05-2023

Нашу страну спасёт продолжение Косыгинских реформ! которые вышли из ГОЭЛРО, и которые легли в основу экономической концепции Василия Леонтьева, а затем в Госплан "Затраты-Выпуск", что дало нам однажды Золотую Пятилетку!!! а Леонтьеву Нобелевскую премию... А не Ложная Цель, теория американского экономиста Милтона Фридмана (Чикагская школа), о невидимой руке рынка, приватизации и свободных ценах!.. которая чуть не уничтожила экономику Аргентины!!! И уж тем более не этот "депутат"!!!...

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Гость

13:15:53 10-05-2023

Гость (12:50:29 10-05-2023) Нашу страну спасёт продолжение Косыгинских реформ! которые в... Госплан уничтожил СССР, а вот свободный рынок сделал Америку богатейшей страной.

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Гость

13:34:34 10-05-2023

Госплан уничтожил СССР, а вот свободный рынок сделал Америку богатейшей страной. ---- вы прибываете в Либеральной (читай Фридманской иллюзии)! Америка стала богатейшей страной, потому что В.Леонтьев был первым советником Рузвельта по экономике!!! Плюс, Миролюбивая-Демократическая политика США, а на самом деле - развязывание американцами военных конфликтов с 1945 по 2001 в количестве 201 шт., на территории 153 стран, с целью покрытия расходов на свою Безбедную жизнь!!! вот для таких как вы американцы трясли пробиркой в ООН, внутри которой находилось САМОЕ опасное на сегодня биологическое оружие!?... собственно как и теория свободного рынка - морковка на палочке перед носом ослика... до которой он тянется и не как не может дотянутся! Капитализм - возможности для многих... Социализм - возможности для всех! Что вы выбираете? Если вы Русский...

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Гость

14:10:46 10-05-2023

а ведь он мог выронить пробирку...

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Сергей

18:19:57 10-05-2023

Пробирка Пауэлла Итак, в феврале 2003 года Колин появился на заседании Совета безопасности ООН с пробиркой в руках. Внутри было что-то белое. Многие до сих пор верят и пишут, что это были настоящие споры сибирской язвы. На самом же деле, это была «модель ампулы». То есть, Пауэлл принес на заседание что-то, что совсем не относилось к делу. Это был «ораторский прием». ... Никто бы американца на заседание Совбеза ООН с бациллами сибирской язвы не пустил бы. Это нонсенс. А, представьте, если бы у Хусейна был бы запрещенный международными договорами динамит. Пауэлл бы пришел на заседание Совбеза со взрывчаткой в руках? Всё было выдумано.

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