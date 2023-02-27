В Алтайский край на масленичные гулянья приехали более 18 000 человек

27 февраля 2023, 07:01, ИА Амител













































































































































































































































































































































































Сибирская масленица -2023

Фото: Алина Богомолова

В субботу, 25 февраля, в селе Новотырышкино прошли самые большие масленичные гулянья Алтайского края. Песни, пляски, хороводы и игры – таким был фольклорно-гастрономический фестиваль "Сибирская масленица", который в 16-й раз проводили на территории "Сибирского подворья". В 2023 году на него приехали около 30 тысяч туристов из Алтайского края и других регионов России.

Зрелищных мероприятий было очень много – это и масленичный столб, который покорился не всем пытавшимся на него забраться, и конные скачки и соревнования русских охотничьих борзых, и конкурс саней. Ребятня с восторгом каталась на печи с Емелей из сказки, взрослые танцевали и подпевали творческим коллективам, покупали сувениры на ярмарке. И грелись, участвуя в фестивале самоварного чая. Это новинка праздника. В этом году организаторы устроили на гуляньях целую Самоварную улицу, где все желающие могли угоститься самыми разными видами чая. В Новотырышкино с Урала также для этого привезли огромный самовар (самый большой в России), который вмещает в себя 415 литров жидкости. А потом гости праздника выбирали самый вкусный чай.

Подробнее о празднике читайте в ближайшее время на amic.ru, а сейчас посмотрите наш большой фоторепортаж с "Сибирской масленицы".