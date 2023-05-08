Более 10 млн литров. Как алтайская кола завоевала любовь потребителей по всей стране

"Бочкари" начали производить свою колу меньше года назад, а уже поставляют её даже за рубеж

08 мая 2023, 08:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSapjCEutb

Алтайская "Кола" / Фото: "Бочкари"

Жители России выпили уже больше 10 млн литров "Колы", которую производит компания "Бочкари". Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе компании. Производство напитка запустили меньше года назад – в июле 2022-го. Но за это время алтайский продукт стал достойной заменой оригинальной "Кока-Коле" и завоевал популярность в других регионах. Более того, его покупают даже в странах, откуда американский напиток не уходил.

Сегодня, в день рождения "Кока-Колы" (да-да, именно 8 мая 1886 года она получила своё легендарное имя), рассказываем, как "Бочкари" начали выпускать свою "Колу" и почему она стала такой популярной.

Пьют по всей стране и не только

После ухода Coca-Cola из России газировки с этим вкусом на полках в магазинах, как ни странно, стало намного больше. Производство аналогов запустили многие отечественные компании: как крупные федеральные игроки, так и региональный бизнес.

"Бочкари" тоже не остались в стороне: сделать свою "Колу" их просили и торговые сети, и обычные потребители.

"Мы получили десятки звонков от ретейла с просьбой разработать импортозамещающий продукт. Да и от потребителей видим большой запрос: люди привыкли к этим вкусам", – ранее amic.ru рассказывал исполнительный директор компании Александр Буренин.Конкурировать в таких условиях непросто, но у "Бочкарей", кажется, получилось. Их "Колу" сегодня пьёт не только вся Сибирь – алтайский напиток можно найти в магазинах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Ульяновска, Саратова, Пензы и других городов. А ещё в Казахстане и Кыргызстане. Хотя там бороться за сердце потребителей приходится не только с аналогами, но и с оригинальной "Кока-Колой".

Сегодня компания ведёт переговоры, чтобы поставлять этот и другие напитки в крупные сети фастфуда.

"Велосипед не изобретали"

Свой проект по импортозамещению "Бочкари" воплотили в жизнь за несколько месяцев. Компания выпустила целую линейку напитков на замену тем, что ушли с рынка: Bochkari Hit*: Cola Bochkari*, Orange Bochkari* и CitrusHit Bochkari*.

Конечно, "велосипеда" никто не изобретал, рассказывал журналистам Буренин. Но, по его словам, потребовалось время, чтобы разработать рецепты и подобрать правильные компоненты, разработать упаковку, а потом много-много раз протестировать вкус через фокус-группы. И всё это в условиях санкций и ухода с рынка ряда иностранных партнёров.

Производитель принципиально решил использовать только качественные ингредиенты.

"Мы не используем сахарозаменители, только сахар. И только натуральные концентраты, никаких синтезированных продуктов. Мы сделали знакомый и любимый вкус, качеством которого очень гордимся, создали достойную замену импортным напиткам", – говорил Буренин летом 2022-го.

Потребители, судя по объёму продаж, результатом довольны.

Напиток быстро стал так популярен, что компания начала выпускать его в разных форматах: стекле, жестяных банках и бутылках ПЭТ разного объёма. Кстати, "Кола" – первая сладкая газировка "Бочкарей", которую они разливают в банку.

Выбирай лучшее

Алтайскую "Колу" оценили не только покупатели, но и эксперты в области пищевой промышленности. Так, уже в сентябре 2022 года "Кола от "Бочкарей" получила золото конкурсов "Лучший алтайский товар" и "100 лучших товаров России".

В начале 2023 года в Москве прошла 30-я международная выставка "Продэкспо", куда "Бочкари" привезли свои новинки.

Поскольку компаний, активно включившихся в импортозамещение, в России немало, в этом году выставка оказалось по-настоящему масштабной и загруженной.

Но и в этих условиях "Кола" от "Бочкарей" оказалась лучшей: завоевала золотую медаль "Дегустационного конкурса "Продэкспо" и звание "Лучший продукт Импортозамещения".

* Bochkari Hit ("Бочкари Хит"), Cola Bochkari ("Кола Бочкари"), Orange Bochkari ("Орандж Бочкари") и CitrusHit Bochkari ("ЦитрусХит Бочкари").

ООО "Бочкарёвский пивоваренный завод"

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